Η Τουρκία διαψεύδει ότι επιστρέφει τους S-400 στην Ρωσία: «Τα συστήματα αεράμυνας είναι στα αποθέματά μας»

Βέβαια, αν η Άγκυρα κατάφερνε να πετύχει αυτό το deal με την Μόσχα και οι δύο πλευρές θα έβγαιναν κερδισμένες
Πυραυλικό σύστημα S-400
FILE PHOTO: A view shows a new S-400 "Triumph" surface-to-air missile system after its deployment at a military base outside the town of Gvardeysk near Kaliningrad, Russia March 11, 2019. REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo

Με κατηγορηματικό τρόπο η Τουρκία διέψευσε δημοσιεύματα και αναφορές που υποστήριζαν ότι θα επιστρέψει στην Ρωσία τα πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας τύπου S-400 που απέκτησε από την Μόσχα το 2019.

Ειδικότερα, δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο ανέφεραν πως η Ρωσία επιδιώκει να αγοράσει πίσω τους S-400 από την Τουρκία, με τον ισχυρισμό ότι η Άγκυρα δεν τους έχει ενεργοποιήσει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε αντιδράσεις στην γειτονική χώρα αλλά και συζήτηση για την χρησιμότητα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν σήμερα Πέμπτη (18.09.2025) ότι οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δεν υφίσταται κάποια αλλαγή ως προς το καθεστώς, την λειτουργία και την χρήση τους.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τα S-400» είπαν χαρακτηριστικά οι τουρκικές πηγές πληροφόρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία υπέγραψε με την Ρωσία σύμβαση αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 για την προμήθεια τεσσάρων πυροβολαρχιών S-400, οι παραδόσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 2019.

Η αγορά των S-400 δημιούργησε τεράστιο «ρήγμα» σοβαρά τους αμυντικούς δεσμούς ΗΠΑ και Τουρκίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα ανάπτυξης stealth μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35, ένα θέμα που ακόμα «καίει» την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Βέβαια, αν η Τουρκία κατάφερνε να πετύχει αυτό το deal με την Ρωσία και οι δύο πλευρές θα έβγαιναν κερδισμένες

Από την μια πλευρά, η Άγκυρα θα είχε τεράστιο όφελος αν «ξεφορτωνόταν» τους S-400 αφού θα έδειχνε στον Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ολοκληρώθηκε το ρωσοτουρκικό deal και έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης – ότι συμμορφώθηκε με τις αμερικανικές αξιώσεις και έτσι θα «άνοιγε» ο δρόμος για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων – βάσει νόμου CAATSA –  που έχει υποστεί η τουρκική πλευρά.

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις ήδη λειτουργικές πυροβολαρχίες S-400 είτε για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της στον πόλεμο με την Ουκρανία είτε για να τις πουλήσει «ετοιμοπαράδοτες» σε τρίτη χώρα, αφού υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση για αξιόπιστα συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει την αξία τους σε πραγματικές πολεμικές συγκρούσεις.

