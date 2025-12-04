Η Τουρκία καλεί τους Ρώσους και Ουκρανούς πρεσβευτές μετά τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Η Τουρκία κάλεσε την Πέμπτη (04.12.2025) τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ρωσίας, προκειμένου να τους εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Μόσχα, εντός της τουρκικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Την ανακοίνωση για την κλήση των δύο διπλωματικών αποστολών της Ουκρανίας και της Ρωσίας έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μπερίς Εκιντζί, κατά την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρωσοουκρανικός πόλεμος έχει περάσει σε νέα φάση τις τελευταίες εβδομάδες, με άμεσες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. «Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με πλήγματα εκατέρωθεν», προειδοποίησε ο Εκιντζί, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις σημειώθηκαν «στη Μαύρη Θάλασσα, μέσα στην ίδια μας την ΑΟΖ».

Απέναντι σε αυτή τη σαφώς αυξημένη απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Άγκυρα κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. «Χθες και σήμερα καλέσαμε τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας, καθώς και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας, για να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας», δήλωσε ο υφυπουργός, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση των περιστατικών ή τις ευθύνες που αποδίδονται.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ αλλά ταυτόχρονα διπλωματικός συνομιλητής και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, επιχειρεί για ακόμη μία φορά να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή όπου ο κίνδυνος επέκτασης της σύγκρουσης αυξάνεται συνεχώς.