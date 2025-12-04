Κόσμος

Η Τουρκία καλεί τους Ρώσους και Ουκρανούς πρεσβευτές μετά τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Η Άγκυρα κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και καταγγέλλει πλήγματα που φτάνουν έως και την τουρκική ΑΟΖ
Η ουκρανική ακτοφυλακή περιπολεί τον διαδρόμο μεταφοράς σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας
Η ουκρανική ακτοφυλακή περιπολεί τον διαδρόμο μεταφοράς σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας / REUTERS / Thomas Peter

Η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Η Τουρκία κάλεσε την Πέμπτη (04.12.2025) τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ρωσίας, προκειμένου να τους εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Μόσχα, εντός της τουρκικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Την ανακοίνωση για την κλήση των δύο διπλωματικών αποστολών της Ουκρανίας και της Ρωσίας έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μπερίς Εκιντζί, κατά την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρωσοουκρανικός πόλεμος έχει περάσει σε νέα φάση τις τελευταίες εβδομάδες, με άμεσες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. «Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με πλήγματα εκατέρωθεν», προειδοποίησε ο Εκιντζί, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις σημειώθηκαν «στη Μαύρη Θάλασσα, μέσα στην ίδια μας την ΑΟΖ».

Φλόγες και πυκνός καπνός βγαίνουν από ένα δεξαμενόπλοιο μετά από εκρήξεις που συγκλόνισαν δύο πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία
Φλόγες και πυκνός καπνός βγαίνουν από ένα δεξαμενόπλοιο μετά από εκρήξεις που συγκλόνισαν δύο πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία / Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout via REUTERS

Απέναντι σε αυτή τη σαφώς αυξημένη απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Άγκυρα κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. «Χθες και σήμερα καλέσαμε τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας, καθώς και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας, για να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας», δήλωσε ο υφυπουργός, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση των περιστατικών ή τις ευθύνες που αποδίδονται.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ αλλά ταυτόχρονα διπλωματικός συνομιλητής και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, επιχειρεί για ακόμη μία φορά να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή όπου ο κίνδυνος επέκτασης της σύγκρουσης αυξάνεται συνεχώς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
140
123
102
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο – Ναυτικές ασκήσεις ως προειδοποίηση προς τα αμερικανικά πλοία
Σε μια περίοδο στρατηγικής αναδιάταξης μετά τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης επιδεικνύουν ισχύ και διαμηνύουν ότι θα υπερασπιστούν το Στενό του Ορμούζ
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου στον Κόλπο
«Με βασάνισαν, με βίασαν, ζούσα βαθιά σε ένα τούνελ»: Ισραηλινή ακαδημαϊκός σπάει τη σιωπή της για τις 903 μέρες αιχμαλωσίας στο Ιράκ
Απελευθερωμένη τον Σεπτέμβριο έπειτα από 903 ημέρες αιχμαλωσίας, η Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ περιγράφει στο BBC ένα καλά οργανωμένο σύστημα βασανιστηρίων από ιρακινή πολιτοφυλακή
Η ισραηλινή αιχμάλωτη στο Ιράκ
Η Κομισιόν παρουσιάζει ένα ισχυρό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αύξησης της διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρείας κλίμακας στρατηγική για να αναχαιτίσει την έκρηξη των εγκληματικών δικτύων και να παρακολουθεί την ταχεία εμφάνιση νέων επικίνδυνων ουσιών
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απαντά στον Νίκο Δένδια: «Δεν αποτελούμε απειλή αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε»
Χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Έλληνα ΥΕΘΑ «μη ρεαλιστικές» και «φανταστικές», που μπορούν «να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών»
Tibor Illyes
Newsit logo
Newsit logo