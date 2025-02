Η Τουρκία «κόβει στη μέση» το Αιγαίο με νέα NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα (06.02.2025), νέα NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις που θα γίνουν αύριο και θα «κόψουν» το Αιγαίο στη μέση.

Η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε τη NAVTEX με την οποία η Τουρκία δεσμεύει περιοχή στο κεντρικό Αιγαίο για ασκήσεις χωρίς πυρά, στις 7 Φεβρουαρίου, από τις 6 ως τις 10 το πρωί.

Η περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία για τις αεροναυτικές ασκήσεις εκτείνεται σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ανάμεσα σε Χίο, Σάμο, Άνδρο, Μύκονο και Ικαρία.

Υπενθυμίζετια ότι, τις προηγούμενες ημέρες η Τουρκία έστειλε κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού βόρεια της Κρήτης όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παρενόχλησε ερευνητικά σκάφη. Στην περιοχή στάλθηκε φρεγάτα του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε μόλις χθες Τετάρτη από την Κύπρο ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας σε Κάσο και Κρήτη δεν τον καθιστά «αισιόδοξο για ήρεμα νερά στο Αιγαίο».

Αναλυτικά την τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0156/25 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 06-02-2025 19:20)TURNHOS N/W : 0156/25

AEGEAN SEA

1. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 07 FEB 25 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

38 00.03 N – 026 27.18 E

37 58.35 N – 025 11.80 E

37 36.00 N – 025 30.00 E

37 54.00 N – 026 36.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 071100Z FEB 25.

