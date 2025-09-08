Η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική άσκηση με το όνομα «Μεσογειακή καταιγίδα» στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία ανακοίνωσε την έναρξη της ετήσιας στρατιωτικής άσκησης με την ονομασία «Μεσογειακή Καταιγίδα», η οποία πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στα Κατεχόμενα.

Η άσκηση από την Τουρκία στα Κατεχόμενα πραγματοποιείται στη μνήμη του Τούρκου πιλότου Τζενγκίζ Τοπέλ, το αεροπλάνο του οποίου καταρρίφθηκε κατά τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ στο Χ, στην άσκηση συμμετέχουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οι «δυνάμεις ασφαλείας» του ψευδοκράτους, με τη συνδρομή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων.

8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı.



Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata; kara, deniz ve… pic.twitter.com/lPDMCi1KAh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2025

Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου συνοδευόταν από βίντεο με πλάνα από την άσκηση «Μεσογειακή Καταιγίδα».