Η Τουρκία προκαλεί την ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγορεί την Ελλάδα για «παραλήρημα»

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία με αφορμή τη ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων και κάνε λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «παραλήρημα».

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις «παραληρηματικές δηλώσεις της Ελλάδας με πρόσχημα αβάσιμους ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι εντελώς ασύμβατοι με τα ιστορικά γεγονότα», αναφορικά με την ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

«Απορρίπτουμε πλήρως αυτές τις δηλώσεις που στοχεύουν να αμαυρώσουν τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μας, ο οποίος ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1919 υπό την ηγεσία του Μεγάλου Ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με φανταστικές κατηγορίες», αναφέρει η προκλητική δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, αν και δεν αποτελεί καμία έκπληξη, καθώς σχεδόν την ίδια ανακοίνωση εκδίδει κάθε χρόνο.

«Οι σημερινές αβάσιμες προσπάθειες της ελληνικής πολιτικής να ερμηνεύσει το παρελθόν αντίστροφα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα», προστίθεται.

Η Τουρκία καλεί τις ελληνικές αρχές «να εγκαταλείψουν την πολιτική εκμετάλλευσης των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στην ανταλλαγή τουρκικών και ελληνικών πληθυσμών για λαϊκιστικούς σκοπούς και να τιμήσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τριπολιτανίας το 1821».

Regarding the Various Activities and Statements Made on 19 May 2025 in Greece https://t.co/fj5cfP3YP4 pic.twitter.com/kPDTZTGXY1