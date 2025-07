Η Τουρκία στις φλόγες: Μαίνονται οι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές – Εκκενώσεις, νεκροί και σκηνές αποκάλυψης

Με αμείωτη ένταση μαίνονται οι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία την ώρα που 3.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της πύρινης λαίλαπας.

Η Τουρκία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σήμερα (28.07.2025) τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, ανάμεσά τους την πυρκαγιά στην Προύσα, τέταρτη σε μέγεθος πόλη της χώρας και σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί. Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν τις φλόγες να «κυκλώνουν» την Προύσα.

Εκτός της Πούρσα, όπου η φωτιά καίει από το Σάββατο (26.07.2025), από πυρκαγιές έχουν πληγεί η περιοχή του Καράμπουκ, στην βόρεια Τουρκία, στην πλέον κατάφυτη ζώνη της χώρας, όπου βρίσκεται και η τουριστική κωμόπολη Σαφράνμπολου, και η περιοχή του Καραμάνμαρας στον νότο, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Πέντε εστίες τέθηκαν υπό έλεγχο σε τέσσερις επαρχίες, αλλά το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε η ισχύς των ανέμων που αναζωπυρώνει τις φλόγες», εξήγησε. «Δεδομένου του μεγέθους και της σφοδρότητας των πυρκαγιών, η ικανότητα του Κράτους να αντιδράσει με ταχύτητα σε τέτοιες καταστροφές είναι μερικές φορές περιορισμένη», πρόσθεσε.

«Όταν υπάρχει άνεμος, δεν υπάρχουν αεροπλάνα, και χρειάζονται ώρες για να ελεγχθεί, ακόμη και μέρες», δήλωσε ζητώντας από «τα 86 εκατομμύρια των πολιτών μας να κρατήσουν στο μυαλό τους αυτήν την διευκρίνιση».

Η Τουρκία πλήττεται από κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και ένα ιστορικό ρεκόρ 50,5°C την Παρασκευή στην Σιλόπη της νοτιοανατολικής χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Συρία.

Δεκαεννέα χωριά χρειάσθηκε να εκκενωθούν στην περιοχή του Σαφράνμπολου και περισσότερα από 3.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Πούρσα.

#bursa on Fire: #wildfires Reach #Turkey‘s Fourth Most Populous City



The fire broke out yesterday evening in the mountains near the #Gürsu and #kestel districts, and then, under the influence of the wind, quickly approached residential areas of the city, causing panic in the… pic.twitter.com/NS2LZ63oLV