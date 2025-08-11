Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η τροπική καταιγίδα Έριν τείνει να εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα του Ατλαντικού για το 2025

National Hurricane Center
National Hurricane Center

Τον σχηματισμό της τροπικής καταιγίδας Έριν κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των ΗΠΑ.

Η τροπική καταιγίδα, σύμφωνα με το NHC, βρίσκεται περίπου 455 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του αρχιπελάγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, με ανέμους των οποίων η ταχύτητα υπολογίζεται σε 75 χλμ/ώρα.

Κατευθυνόμενη προς δυσμάς, η Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς ακόμα να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση σχετικά με το εάν δύναται να απειλήσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Έκτακτα μέτρα στην Ουάσινγκτον με εντολή Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς
Ο Τραμπ ανακοινώσε έκτακτα μέτρα στην πρωτεύουσα, για να αποκαταστήσει «τον νόμο και την ασφάλεια», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση της εγκληματικότητας
Στρατιώτες της αμερικανικής Εθνοφρουράς
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: «Παγωμένη» υποδοχή στους δύο ηγέτες ετοιμάζουν οι κάτοικοι
Η σύνοδος για τις 15 Αυγούστου ενδέχεται να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα σε μια πολιτεία με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά και έντονη ψύχρανση στις σχέσεις από το 2022, σύμφωνα με τους New York Times
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν 6
Newsit logo
Newsit logo