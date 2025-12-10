Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Τυνησία και η Ουγκάντα υποψήφιες να φιλοξενήσουν «κέντρα επιστροφής» μεταναστών από τη Γερμανία

Κύριος στόχος είναι η απέλαση μεταναστών προς την υποσαχάρια Αφρική
Μετανάστες
Μετανάστες / REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Η Τυνησία, η Ουγκάντα και μια χώρα της Μέσης Ανατολής εξετάζονται από τις αρχές στη Γερμανία ως υποψήφιες να φιλοξενήσουν «κέντρα επιστροφής» (return hubs) μεταναστών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία δίνει προτεραιότητα στις δύο αφρικανικές χώρες για να δημιουργηθούν «κέντρα επιστροφής» μεταναστών, ενώ ειδικά για την περίπτωση της Ουγκάντας, σχεδιάζεται συνεργασία με την Ολλανδία, η οποία ήδη ετοιμάζει εκεί ειδική εγκατάσταση.

Κύριος στόχος είναι η απέλαση μεταναστών προς την υποσαχάρια Αφρική. Κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η BILD αναφέρουν ακόμη ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Τυνησίας, για την απέλαση μεταναστών οι οποίοι προέρχονται από την ίδια τη χώρα αλλά και από την Αλγερία και το Μαρόκο.

Το Βερολίνο θεωρεί σε αυτή την περίπτωση την Τυνησία ως την ασφαλέστερη επιλογή από τις χώρες της περιοχής. Η εφημερίδα επισημαίνει ωστόσο ότι οι απελάσεις συχνά αποτυγχάνουν επειδή η Αλγερία, το Μαρόκο και η Μαυριτανία δεν δέχονται τους πολίτες τους ή δεν τους εκδίδουν διαβατήρια.

Ως κύριος λόγος της εστίασης της Γερμανίας στη Βόρεια Αφρική επισημαίνεται το πρόβλημα της αυξημένης παραβατικότητας μεταναστών προερχόμενων από χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), μετά τους Αφγανούς και τους Σύρους, οι πιο πολλοί καταδικασθέντες εγκληματίες στη Γερμανία – και μάλιστα για πολλαπλά εγκλήματα – είναι Βορειοαφρικανοί.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η Γερμανία αναζητά επίσης τοποθεσίες για παρόμοιες εγκαταστάσεις σε συνεργασία και με άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η κουρδική περιοχή στο βόρειο Ιράκ, η οποία θεωρείται ασφαλής, οικονομικά και πολιτικά σταθερή και θα μπορούσε να υποδεχθεί μετανάστες από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η λογική του σχεδίου για «κέντρα επιστροφής» είναι οι χώροι αυτοί να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους ή όσοι δεν συνεργάζονται οικειοθελώς στη διαδικασία ασύλου, θα επιστρέφονται αναγκαστικά στη χώρα καταγωγής τους.

Εάν η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους ή στην χώρα προέλευσής τους, από την οποία ξεκίνησε η πτήση τους, αποτύχει, θα μεταφέρονται σε έναν από τους νέους κόμβους διέλευσης.

Οι χώρες όπου κατασκευάζονται τα κέντρα αναμένεται επίσης να λάβουν οικονομικά ανταλλάγματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
104
82
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η μητέρα που άφησε τον γιο της για να σώσει τις κόρες της από τη σφαγή της Χαμάς – «Έπρεπε να διαλέξω ποιο παιδί μου θα σώσω»
Ο Εϊτάν κρατήθηκε όμηρος για 52 ημέρες, μέχρι την απελευθέρωσή του τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής - Ο σύζυγός της, Οχάντ, δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός
Όμηροι
Γάζα: Πως παλαιστινιακές αντι-Χαμάς ένοπλες οργανώσεις επιχειρούν να διεκδικήσουν ρόλο στο κενό εξουσίας
Σε μια διαλυμένη Γάζα, εν μέρει υπό ισραηλινή κατοχή και χωρίς κανένα σαφές πολιτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα, νέες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες εμφανίζονται για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Χαμάς
Μια ομάδα που αντιτίθεται στη Χαμάς στη Γάζα
Η Μέγκαν Μαρκλ απάντησε με γράμμα στην έκκληση του πατέρα της από το νοσοκομείο
«Δεν θέλω να πεθάνω και να είμαστε αποξενωμένοι» της είπε και εξέφρασε την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ «πριν να είναι αργά»
Η Μέγκαν Μαρκλ
Newsit logo
Newsit logo