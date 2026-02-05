Η Τζόρτζια Μελόνι φέρνει δρακόντεια δημόσια ασφάλεια στην Ιταλία – Προληπτικές προσαγωγές, νέα νόμιμη άμυνα και αποκλεισμοί διαδηλωτών

Στην έγκριση ενός νέου νομοθετικού διατάγματος που εισάγει αυστηρότατους κανόνες για τη δημόσια ασφάλεια προχώρησε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Το πλέον πολυσυζητημένο μέτρο είναι η «προληπτική προσαγωγή» διάρκειας έως 12 ωρών.

Το νέο νομικό πλαίσιο για τη δημόσια ασφάλεια με την αιγίδα της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία δίνει πλέον τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να απομακρύνουν από διαδηλώσεις άτομα που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για βιαιοπραγίες ή που φέρουν αντικείμενα όπως κράνη και κοντάρια.

Αν και την απόφαση λαμβάνει η αστυνομία, ο εισαγγελέας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και έχει την εξουσία να ακυρώσει την προσαγωγή.

Επίσης, η ιταλική Δικαιοσύνη πλέον θα μπορεί να απαγορεύει τη συμμετοχή σε πορείες σε πολίτες με βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένων καταδικασθέντων για:

– Τρομοκρατία και πρόκληση καταστροφών.

– Βία κατά δημοσίων λειτουργών.

– Σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονίες.

Νέο πλαίσιο για τη «νόμιμη άμυνα»

Μία σημαντική αλλαγή αφορά τη νόμιμη άμυνα. Πλέον, όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ένας πολίτης ή αστυνομικός αμύνθηκε απέναντι σε επίθεση, δεν θα κινείται αυτόματα εισαγγελική έρευνα εις βάρος του, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το διάταγμα θέτει αυστηρούς κανόνες στην αγορά και κατοχή αιχμηρών αντικειμένων:

Απαγορεύεται η πώληση μαχαιριών σε ανήλικους, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο (με υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας).

Οι ενήλικες που φέρουν μαχαίρια με λάμα άνω των 8 εκατοστών απειλούνται με φυλάκιση έως 3 έτη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μίας συνολικής στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνησή της από την αρχή της θητείας της.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, υπεραμύνθηκε των μέτρων δηλώνοντας ότι δεν περιορίζουν την ελευθερία, αλλά ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, έκανε μια ιστορική αναδρομή στις Ερυθρές Ταξιαρχίες, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι απαραίτητη για να μην επιστρέψει η χώρα σε «σκοτεινές εποχές».