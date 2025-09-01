Συμβαίνει τώρα:
Η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση ως μαθήτρια – Με τακουνιά απώθησε τον δράστη

Η επίθεση συνέβη όταν η Καμίλα ήταν 16 ή 17 ετών, σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον - Είχε αφηγηθεί το περιστατικό στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος Λονδίνου
Η βασίλισσα Καμίλα
Η βασίλισσα Καμίλα / Ian Forsyth / Pool via REUTERS

Η βασίλισσα Καμίλα υπήρξε δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν έφηβη, σύμφωνα με νέο βιβλίο που ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής των μελών της βασιλικής οικογένειας. Όπως αναφέρεται, η Καμίλα κατάφερε να απωθήσει τον επίδοξο δράστη με το τακούνι του παπουτσιού της.

Το περιστατικό περιγράφεται στο βιβλίο «Power and the Palace» του πρώην συντάκτη του Times, Βαλεντάιν Λόου. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η ίδια η Καμίλα είχε αφηγηθεί την εμπειρία της για την σεξουαλική παρενόχληση στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

Η επίθεση φέρεται να συνέβη όταν η Καμίλα ήταν 16 ή 17 ετών, σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο άνδρας άρχισε να αγγίζει τη νεαρή τότε Καμίλα Σαντ, όταν εκείνη έβγαλε το παπούτσι της και τον χτύπησε.

Όπως φέρεται να είπε αργότερα στον Μπόρις Τζόνσον, ήταν η συμβουλή της μητέρας της να χρησιμοποιήσει το τακούνι αν ποτέ βρεθεί σε τέτοια κατάσταση.

Φτάνοντας στο Λονδίνο, η Καμίλα κατήγγειλε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη.

Το Μπάκιγχαμ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση, ωστόσο δεν αμφισβητεί τις λεπτομέρειες της αφήγησης.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος του δημόσιου έργου της βασίλισσας Καμίλα επικεντρώνεται στη στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού.

Είναι προστάτιδα της οργάνωσης SafeLives και έχει επισκεφθεί καταφύγια γυναικών καθώς και κέντρα υποστήριξης θυμάτων βιασμού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και διεθνώς.

Σε πολλές ομιλίες της έχει αναφερθεί με συγκινητικό τρόπο στο θάρρος όσων έχουν βιώσει κακοποίηση, τονίζοντας πως δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο ή στίγμα όταν ζητούν βοήθεια.

Χαρακτηριστικά, σε ομιλία της το 2020 είχε δηλώσει: «Μέσα από το έργο μου, μίλησα με πολλές γυναίκες που έζησαν υπό τον καταναγκαστικό έλεγχο και την ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγήκαν από αυτή την κόλαση νικήτριες – όχι θύματα».

Πληροφορίες από BBC

Κόσμος
