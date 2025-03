Η viral αντίδραση της πρέσβειρας της Ουκρανίας, Οξάνα Μαρκάροβα, που βρέθηκε μπροστά στον τσακωμό Τραμπ – Ζελένσκι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες Παρασκευή (28.2.2025) ο σκληρός διάλογος ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζέι Ντι Βανς, όπου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια ενορχηστρωμένη επίθεση ενάντια στον πρόεδρο της Ουκρανία, οn camera.

Η κάμερα κατέγραφε τις εξαγριωμένες αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, αλλά και τον έκπληκτο Βολοντιμίρ Ζελένσκι που προσπαθούσε μάταια να απαντήσεις στις επιθέσεις των δυο ισχυρών ανδρών. Ωστόσο, την ίδια ώρα η κάμερα «έπιασε» και την αντίδραση της Ουκρανής πρέσβειρας που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Η Οξάνα Μαρκάροβα παρακολουθούσε σοκαρισμένη τα όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια της.

Ο φωτογραφικός φακός την έπιασε να σκύβει το κεφάλι της ανήσυχη και να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό της, κλείνοντας τα μάτια.

All time low for Oksana Markarova Ukraine’s ambassador to the US….notice the little head shake.. pic.twitter.com/jUFVJXjpT8