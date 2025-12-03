Η Βρετανία απαντά στον Πούτιν: «Σταμάτα την αιματοχυσία και τους λεονταρισμούς – Αν κηρύξεις πόλεμο είμαστε έτοιμοι»

Κατηγορηματική απάντηση έδωσε σήμερα (03.12.2025) η Βρετανία, στις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη.

Μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έστρεψε τα βέλη του» προς την Ευρώπη, προειδοποιώντας για μια πολεμική σύγκρουση, κάτι που η Βρετανία δεν άφησε ασχολίαστο.

Η υπουργός Εξωτερικών Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία» ενώ αποκάλυψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επιπλέον 10 εκατομμύρια λίρες στην Ουκρανία για να επισκευάσει τις ενεργειακές της υποδομές έπειτα από επιθέσεις του ρωσικού στρατού, καθώς έφτασε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

European foreign ministers have accused Vladimir Putin of not being serious about talks to end the war in Ukraine.



At a Nato meeting in Brussels, UK Foreign Secretary Yvette Cooper said Moscow should “end the bluster and bloodshed and be ready to come to the table.” pic.twitter.com/21XXEILN5y — Channel 4 News (@Channel4News) December 3, 2025

«Δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη – ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει από τον πρόεδρο Πούτιν είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης του πολέμου, και γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία και να είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ». είπε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών κρατών – μελών του NATO / REUTERS / Yves Herman

«Ίδια παντιέρα παλληκαρισμών» χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ενώ πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν (…) ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Και η ειρωνεία του να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για πολεμοχαρή συμπεριφορά από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών θα ήταν γελοία αν αυτό που κάνει στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο σοβαρό».

Ακόμα τόνισε πως «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία» και ότι η βρετανική κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα».

Οι απειλές του Ρώσου προέδρου

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν είχε κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και απέρριψε ως απαράδεκτες τις αλλαγές που πρότειναν η Ουκρανία και η Ευρώπη σε ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι τροποποίησε τις προτάσεις ειρήνευσης με «απαιτήσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία», «μπλοκάροντας έτσι ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία» και κατηγορώντας τη Μόσχα γι’ αυτό.

Russian President Vladimir Putin accused Kyiv’s European allies Tuesday of sabotaging U.S.-led efforts to end the nearly 4-year-old war in Ukraine, shortly before he met with a delegation sent by President Donald Trump. pic.twitter.com/5V7TEg0xl1 — The Associated Press (@AP) December 2, 2025

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Μόσχας ήταν «εποικοδομητικές», αλλά δεν σηματοδότησε καμία πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

«Ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις φαίνονται λίγο πολύ αποδεκτές, αλλά πρέπει να συζητηθούν. (…). Επομένως, η εργασία θα συνεχιστεί», είπε.