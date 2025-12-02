Νέες απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, στη Ρωσία είμαστε έτοιμοι»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί ευθέως την Ευρώπη με πόλεμο καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου πως «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα και είναι με την πλευρά του πολέμου και επιδιώκει παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία.

Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.

Ο Πούτιν επίσης επιβεβαίωσε την πρόσκληση σε ξένους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, να επισκεφθούν το Ποκρόβσκ «και να δουν τα πάντα με τα ίδια τους τα μάτια».

«Θα εντείνουμε τα πλήγματα σε λιμένες ουκρανικών σκαφών, θα λάβουμε μέτρα εναντίον δεξαμενόπλοιων που βοηθούν την Ουκρανία», προειδοποίησε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει ότι «οι ηγέτες της Ουκρανίας θα σκεφθούν αν αξίζουν τέτοιες πρακτικές. Η ουκρανική ηγεσία φαίνεται να ζει σε άλλο πλανήτη», είπε ειρωνικά.

«Το Κίεβο δεν ασχολείται με τις τρέχουσες οικονομικές και στρατιωτικές υποθέσεις. Είναι απασχολημένο να ζητιανεύει χρήματα».

Απειλεί να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ’ αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.