Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Βρετανία εξετάζει την ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο αφού το Ιράν «παγίδευσε» τα Στενά του Ορμούζ

«Πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πολύ σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος διαβίωσης» λέει το Λονδίνο
Πολεμικό πλοίο του Ομάν περιπολεί περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Πολεμικό πλοίο του Ομάν περιπολεί περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Benoit Tessier

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον το «κέντρο» της προσοχής στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, αφού όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις σε εμπορικά αλλά και χώρες που δεν εμπλέκονται, όπως η Βρετανία, αναγκάζεται να πάρει μέτρα προστασίας για τη διεθνή ναυτιλία.

Η Βρετανία εξετάζει τις επιλογές που διαθέτει για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο, μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία στον Κόλπο και την ανάπτυξη ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα (12.03.2026) ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μαρτίου. Το πλοίο αυτό, που είναι άνω των 40 ετών, δεν έχει πλέον πιστοποιητικό ασφαλούς πλεύσης.

«Έχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», είπε ο υπουργός.

Την Τετάρτη (11.03.2026) δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μια ενέργεια που αναμένεται ότι θα περιπλέξει το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου, ενώ οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι έχουν βυθίσει 16 ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για ναρκοθέτηση.

Δύο δεξαμενόπλοια φλέγονταν σήμερα (12.03.2026) σε ένα λιμάνι του Ιράκ αφού τα έπληξαν μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, που υπάρχουν υποψίες ότι ανήκαν στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα, άλλα τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο.

Ο Χίλι περιέγραψε την κατάσταση ως «μεγάλη κλιμάκωση» εκ μέρους της Τεχεράνης: «Πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος διαβίωσης όλων μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
86
85
66
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μέση Ανατολή: Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό – Το Ιράν αρνείται ότι έχει βάλει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
Το καθεστώς της Τεχεράνης απειλεί ότι θα συνεχίσει να κρατάει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ ενώ ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
Βηρυτός
Newsit logo
Newsit logo