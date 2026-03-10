Η Βρετανία στέλνει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο

Αφού δέχθηκε κατακραυγή για την καθυστερημένη αντίδραση στην επίθεση με drone κατά της βρετανικής – στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, η Βρετανία ετοιμάζεται να στείλει συνολικά 2 πλοία στη Μεσόγειο.

Εδώ και ημέρες είχε ανακοινωθεί πως το αντιτορπιλικό τύπου 45, HMS Dragon, αναμένεται να αναπτυχθεί στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής. Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, ξεκαθάρισε σήμερα (10.03.2026) πως αναμένεται να στείλει και το «Lyme Bay» για «για θαλάσσιες αποστολές στην ανατολική Μεσόγειο».

Πρόκειται για πλοίο που χρησιμοποιείται σε ανθρωπιστικές αποστολές. Το 2023 είχε σταλεί ξανά στη Μεσόγειο για να απομακρύνει Βρετανού και Ευρωπαϊκούς πολίτες που έπρεπε να φύγουν άμεσα από την περιοχή, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Στο πλαίσιο συνετού σχεδιασμού, έχουμε λάβει την απόφαση να θέσουμε την RFA Lyme Bay σε αυξημένη ετοιμότητα ως προφύλαξη, σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσει σε ναυτικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».