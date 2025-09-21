Η Βρετανία θα αναγνωρίσει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης

Το κράτος της Παλαιστίνης αναμένεται να αναγνωρίσει σήμερα η Βρετανία παρά τις σθεναρές πιέσεις των ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαπιστώνοντας επιδείνωση της κατάστασης, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Association Press.

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Η αναγνώριση αναμένεται την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει χερσαία και αεροπορική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα μας για να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η πίεση εντάθηκε στον βρετανό πρωθυπουργό αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθούμενο από περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Περί τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.