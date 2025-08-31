Κόσμος

Η Χαμάς ανέβασε βίντεο με τον Ισμαήλ Χανίγια, τον Γιαχία Σινουάρ και τον Μοχάμεντ Ντέιφ πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ – Αδημοσίευτα πλάνα

Στο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπο από συνάντηση των πρώην ηγετών της που σκοτώθηκαν όλοι σε ισραηλινές επιθέσεις
Η ηγεσία της Χαμάς
Συνάντηση της ηγεσίας της Χαμάς καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση

Αδημοσίευτο οπτικό υλικό με ηγετικά στελέχη της Χαμάς που σχεδίασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή οργάνωση.

Το τριών λεπτών βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς ξεκινά με τον πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα τον Ιούλιο του 2024, να μιλάει για τον αγώνα εναντίον των «τυράννων» του Ισραήλ ενώ ακούγεται πένθιμη μουσική.

Η πένθιμη μουσική ακούγεται σε όλο το βίντεο με στιγμιότυπα στα οποία φαίνονται ρουκέτες να χτυπούν το Ισραήλ αλλά και από την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

 

Σε ένα από τα στιγμιότυπα καταγράφεται μια συνάντηση των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων, ο πρώην ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024 από ισραηλινό χτύπημα, τον πρώην επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024 από ισραηλινά πυρά και ο υποδιοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μαρουάν Ίσα, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση τον Μάρτιο του 2024.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εικόνα που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στοιχείο που αναδεικνύει τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων στην προπαγάνδα της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ που είχε αναλάβει την ηγεσία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του αδελφού του Γιαχία,.

Κόσμος
