Η Χαμάς απαντάει στο Ισραήλ: Δεν αφοπλιζόμαστε – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν μετά από συμφωνία εκεχειρίας

Την αντίδραση της Χαμάς προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί αν η εξτρεμιστική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση αφοπλιζόταν και απελευθέρωνε τους ομήρους.

Ειδικότερα, ο Γκίντεον Σαάρ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (07.09.2025) σε δημοσιογράφους ότι η πολεμική σύγκρουση με την Χαμάς θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν απελευθέρωνε τους ομήρους του Ισραήλ που έχουν απομείνει και κρατούνται στην Γάζα και αν παρέδιδε τα όπλα της.

«Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχισμένοι να επιτύχουμε αυτό τον στόχο με πολιτικά μέσα», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

Από την άλλη πλευρά, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ απάντησε στα σχόλια του Γκίντεον Σαάρ με δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μία θέση που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ενεργοποίησε τον προηγούμενο μήνα, μία επιθετική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας, το σημαντικότερο αστικό κέντρο στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του βρίσκονται τώρα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

Το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025), ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 14 ανθρώπους σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλήγματος σε ένα σχολείο στη νότια περιοχή της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters για το πλήγμα στο σχολείο, ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι έπληξε έναν ένοπλο της Χαμάς και ότι οι άμαχοι προειδοποιήθηκαν πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ «θα εξακολουθήσουν να δρουν κατά τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου ν’ απομακρυνθεί η οποιαδήποτε απειλή κατά Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.