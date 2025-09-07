Ισραήλ: Ο πόλεμος στην Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν απελευθερωθούν οι όμηροι και η Χαμάς αφοπλιστεί

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταθέσει τα όπλα του δήλωσε σήμερα (07.09.2025) ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ.

Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν χθες Σάββατο (06.09.2025) πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, τη δεύτερη σε ισάριθμες ημέρες, ενώ διέταξαν τους κατοίκους της να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο, ενόψει ευρείας χερσαίας επιχείρησης που προκαλεί ολοένα πιο έντονη ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό.

Σχεδόν δυο χρόνια από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός του Ισραήλ εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις του στην μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου.

Τονίζοντας πως ελέγχει το 40% της πόλης, στο βόρειο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής υπό πολιορκία, λέει πως θα την καταλάβει για να «νικήσει» τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που είχαν απαχθεί όταν έκαναν την έφοδο οι μαχητές της Χαμάς, πριν από 702 ημέρες.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο, χθες (06.09.2025), για τουλάχιστον 56 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του ισραηλινού στρατού, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στη συνοικία του σεΐχη Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, και άλλων 19 κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στον βορρά. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές για την ώρα.

Ερείπια πολυκατοικίας μετά από ισραηλινό πλήγμα στην Γάζα / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη έκαναν ρίψεις φυλλαδίων σε δυτικές συνοικίες της πόλης της Γάζας, διατάσσοντας τους κατοίκους να φύγουν και αναγγέλλοντας βομβαρδισμό ακινήτου.

Προχθές Παρασκευή (05.09.2025) διεμήνυσε πως θα βάλει στο στόχαστρο «τρομοκρατικές υποδομές» στην πόλη, ιδίως πολυκατοικίες, όπως και έκανε με την ισοπέδωση του «Πύργου Μουστάχα» ενώ κατηγόρησε τη Χαμάς – που έκανε λόγο για «ξεδιάντροπα ψέματα» – πως χρησιμοποιεί πολυκατοικίες.

«Να πάμε πού;» διερωτήθηκε ο Ναφίζ, 44 χρονών, που ζει μαζί με την οικογένειά του σε σκηνή στη συνοικία Ρίμαλ της πόλης της Γάζας. «Θα περιμένουμε, κι όταν δούμε να πλησιάζουν ισραηλινά άρματα μάχης, θα φύγουμε».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απομένουν 47 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίος θεωρεί πως είναι νεκροί 27, από το σύνολο των 251.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφοσιωμένος σύμμαχος του Ισραήλ, έκανε λόγο προχθές για «διαπραγμάτευση σε βάθος» με τη Χαμάς για τους ομήρους.