Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ: Δεν αφοπλιζόμαστε μέχρι να εγκαθιδρυθεί ανεξάρτητο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος

Με κατηγορηματικό τρόπο απάντησε σήμερα (02.08.2025) η Χαμάς στις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να είπε σε συγγενείς ομήρων που κρατούνται στην Λωρίδα της Γάζας, ότι η ισλαμιστική εξτρεμιστική παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί.

Η Χαμάς τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα, αν δεν εγκαθιδρυθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ενώ καταδίκασε την επίσκεψη του αξιωματούχου των ΗΠΑ στην Λωρίδα της Γάζας, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως «θεατρική παράσταση για την δημιουργία εντυπώσεων».

«Η ένοπλη αντίστασή μας δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί παρά μόνο μέσω της πλήρους αποκατάστασης των εθνικών μας δικαιωμάτων, το βασικότερο εκ των οποίων είναι η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του» είπε η Χαμάς.

