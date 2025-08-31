Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Χαμάς επιβεβαίωσε χθες Σάββατο (30.08.2025) τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον περασμένο Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο, ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ανακοινώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδηλωτές καλούν τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τελ Αβίβ ζητώντας έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να καλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε μια συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ορισμένα μέλη οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απελευθερώσει τους ομήρους, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Τραμπ, γράψε ιστορία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να συνεδριάσει ξανά αύριο Κυριακή.

Μια πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη εγκριθεί από τη Χαμάς δεν πρόκειται να συζητηθεί, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12.

«Απόψε, ο λαός του Ισραήλ έλαβε περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ευνοεί έναν ατελείωτο πόλεμο έναντι των ομήρων, πηγαίνοντας εντελώς ενάντια στη βούληση του λαού, παρόλο που υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», δήλωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ καλέσει σε νέες διαδηλώσεις σήμερα Κυριακή.