Κόσμος

Η Χαμάς ξεκαθαρίζει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο υπάρχει κατοχή στη Γάζα

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια»
Hamas police officers stand guard, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, October 11, 2025. REUTERS
Hamas police officers stand guard, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, October 11, 2025. REUTERS/Stringer/File Photo

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διεμήνυσε σήμερα (29/12), για ακόμη μια φορά, πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο, με την Χαμάς να υπόσχεται εκδίκηση.

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.

Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία για την έναρξη της δεύτερης φάσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό κίνημα.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
132
122
104
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ σε Νετανιάχου: «Αφοπλισμός της Χαμάς και να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα»
«Επίκειται απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, μίλησα με τον Χέρτζογκ» λέει ο Τραμπ – «Δεν έχω μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο» τον διαψεύδει ο Ισραηλινός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την άφιξή τους για συναντήσεις στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς
Newsit logo
Newsit logo