Η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί παρά τις πιέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε τη Δευτέρα (25.08.2025) ότι η οργάνωση δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα της όσο η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν εξασφαλίζει από το Ισραήλ την τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου 2024. Απέρριψε την απόφαση της Βηρυτού υπέρ του αφοπλισμού, υπενθυμίζοντας ότι η σιιτική οργάνωση παραμένει η μόνη παράταξη που διατήρησε τον οπλισμό της μετά τον εμφύλιο (1975-1990).

Αποδυναμωμένη από τις βαριές απώλειες έναντι του στρατού του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Χεζμπολάχ έχει δει την πολιτική της επιρροή στον Λίβανο να μειώνεται. Ωστόσο, απορρίπτει σταθερά τα αιτήματα για διάλυση, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξόντωσε» ένα μέλος της στον νότο και προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισραηλινή στάση και ο ρόλος των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να εξετάσει μια «σταδιακή μείωση» των δυνάμεών του στον Λίβανο, εφόσον η Βηρυτός καταφέρει πραγματικά να αφοπλίσει τη σιιτική πολιτοφυλακή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλει να «στηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του» και να συντονίσει την απόσυρση με έναν μηχανισμό ασφαλείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης Μόργκαν Ορτάγκους έφτασε τη Δευτέρα στη Βηρυτό για συνομιλίες με τις λιβανικές αρχές. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει για ενδεχόμενη παράταση ενός έτους της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης FINUL, που λειτουργεί ως ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1978. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτήν την παράταση.