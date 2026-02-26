Η Χίλαρι Κλίντον καταθέτει σήμερα για την υποθέση Επστάιν: Οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον και η προετοιμασία για τις δύσκολες ερωτήσεις

Παρά την μεγάλη «μάχη» που έδωσε η Χίλαρι Κλίντον και ο σύζυγός της, Μπιλ Κλίντον να μην καταθέσουν για την υπόθεση του σεξουαλικού «αρπακτικού», Τζέφρι Επστάιν, εν τέλει θα βρεθούν σήμερα (26.02.2026) και αύριο ενώπιων δικαιοσύνης.

Η «εμπλοκή» των Κλίντον στο σκάνδαλο, ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν που δείχνουν τον Μπιλ Κλίντον είτε να απολαμβάνει το μπάνιο του στο τζακούζι του χρηματιστή με γυναίκες είτε να ποζάρει με την Γκισλέιν Μάξγουελ, την πρώην σύντροφο του Επστάιν και συνεργό του στην εμπορία ανθρώπων. Η αναφορά του ονόματός του στον «μαύρο» φάκελο που κρατά το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει αναγκαστικά πως κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα ή εμπλέκεται στην υπόθεση. Η Χίλαρι Κλίντον από την άλλη, δηλώνει πως δεν γνώρισε ποτέ τον χρηματιστή.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα καταθέσει ενόρκως σήμερα, λίγες ώρες πριν τον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που αναμένεται να βρεθεί ενώπιων δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης. Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Επστάιν, προκαλώντας αντιδράσεις και υποψίες. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το γεγονός ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Επστάιν.

Για να προετοιμαστούν, οι Κλίντον έχουν συγκεντρωθεί στο να φρεσκάρουν τις μνήμες τους από τα χρόνια που δρούσε ο Τζέφρι Επστάιν, αλλά ακόμη περισσότερο για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και να σχεδιάσουν γραμμές επίθεσης εναντίον δυνητικά εχθρικών ερωτήσεων, σύμφωνα με το CNN.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επιδιώξει να κάνουν τους Κλίντον μια συμφωνία-πακέτο, αλλά οι ξεχωριστές καταθέσεις τους υπογραμμίζουν τις δυνητικά τεράστιες διαφορές μεταξύ οποιωνδήποτε πληροφοριών θα μπορούσαν να προσφέρουν στην επιτροπή.

Ο χρηματιστής, διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ και άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.