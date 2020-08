Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες στα ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) από δύο διαφορετικές εκρήξεις μέσα σε εστιατόρια του Αμπού Ντάμπι και του Ντουμπάι τη Δευτέρα (31.08.2020).

Οι αιματηρές εκρήξεις στα ΗΑΕ συμπίπτουν με την πρώτη ημέρα εφαρμογής της ιστορικής συμφωνίας διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης των ΗΑΕ, οι επιθέσεις στην πρωτεύουσα Αμπού Ντάμπι, και στην πιο τουριστική πόλη της χώρας, το Ντουμπάι, σημειώθηκαν στα εστιατόρια KFC και Hardees στην οδό Ρασίντ μπιν Σαϊντ.

3 people have been killed in 2 separate explosions at restaurants in Abu Dhabi , United Arab Emirates . One of the explosions hit the KFC and Hardees restaurants. Authorities say both incidents were gas explosions. #UAEpic.twitter.com/LFj54cVCUr