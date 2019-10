Σπίτια βυθισμένα στα νερά, κατολισθήσεις, χείμαρροι: ο τυφώνας έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ποσότητες κατακρήμνισης ρεκόρ, σπέρνοντας την καταστροφή τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην κεντρική και στην ανατολική Ιαπωνία. Κάτοικοι θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους, ή σκοτώθηκαν όταν τα αυτοκίνητά τους παρασύρθηκαν από χείμαρρους, ανάμεσά τους κι ένα παιδί. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 11 αγνοούμενους.

Εκτεταμένες πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την κεντρική νομαρχία Ναγκάνο, όπου αντιπλημμυρικό ανάχωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα νερά του ποταμού Τσικούμα να σαρώσουν κατοικημένη περιοχή και σπίτια να πλημμυρίσουν ως τον πρώτο όροφο.

«Αυτή τη στιγμή 110.000 αστυνομικοί, πυροσβέστες, ακτοφύλακες και στρατιωτικοί (…) κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κι αυτό θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα», διαβεβαίωσε ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 31.000 στρατιωτικοί με 130 αεροσκάφη, κυρίως ελικόπτερα. Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK εικονίζουν ένα από αυτά καθώς διασώζει κατοίκους παγιδευμένους πάνω σε σκεπές σπιτιών στη Ναγκάνο.



Βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σωστικά συνεργεία απομάκρυναν με πλεούμενα ηλικιωμένους, ανάμεσά τους ορισμένους ακόμη σε αναπηρικά αμαξίδια, από οίκο ευγηρίας. Σώθηκαν μετά βίας από την πλημμύρα. Ως χθες το απόγευμα εξακολουθούσε να τελεί σε ισχύ η οδηγία κατεπείγουσας απομάκρυνσης από τα σπίτια τους για περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους. Πάνω από 135.000 υπάκουσαν σε αυτή την θεωρητικά υποχρεωτική οδηγία των αρχών και βρίσκονται σε καταφύγια.

My thoughts go out to the people of #Japan as internal #displacement rears its head again in the face of Typhoon #Hagibis. 8M ppl advised to evacuate. Japan is a global leader in data, planning & cap-building for #DRR. @MofaJapan_en @MofaJapan_jp @jica_direct_en @ModJapan_saigai pic.twitter.com/zgstlMR9Ir

— Alexandra Bilak (@AlexandraBilak) October 14, 2019