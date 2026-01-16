Κόσμος

Ιαπωνία: Εικόνες χάους στο Τόκιο μετά από μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Από το πρόβλημα επηρεάστηκε η μετακίνηση σχεδόν 673.000 επιβατών καθώς ανεστάλη η λειτουργία δύο βασικών γραμμών, των Γιαμανότε και Κεϊχίν-Τοχόκου
Μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο

Το απόλυτο χάος επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Τόκιο της Ιαπωνίας μετά από ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ.

Από το πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Τόκιο της Ιαπωνίας επηρεάστηκε η μετακίνηση σχεδόν 673.000 επιβατών καθώς ανεστάλη η λειτουργία δύο βασικών γραμμών, των Γιαμανότε και Κεϊχίν-Τοχόκου, που εξυπηρετούν ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του κόσμου.

Η JR East, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε ότι η αδυναμία να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον σταθμό Ταμάτσι του Τόκιο στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα και οι δύο γραμμές.

Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι φάνηκε να βγαίνει καπνός από έναν μετασχηματιστή κοντά στον σταθμό. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεϊχίν-Τοχόκου, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο ανάμεσα σε σταθμούς, και περπάτησαν κατά μήκος των γραμμών για να απομακρυνθούν με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων.

Κοντά στον σταθμό Ταμάτσι αναφέρθηκε πυρκαγιά στις ράγες, όπου συναντώνται και οι δύο γραμμές, λίγο πριν από τις 8 π.μ, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK. Η φωτιά στον μετασχηματιστή σβήστηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 

Η γραμμή Γιαμανότε εξυπηρετεί σταθμούς όπως το Σινζούκου, που δέχεται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, ενώ η γραμμή Κεϊχίν-Τοχόκου συνδέει μεγάλα κέντρα όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα.

Κόσμος
