Κίνα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Τουλάχιστον 21 νεκροί και 61 τραυματίες

Η έκρηξη έγινε στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν
Πυροσβέστες στο σημείο της έκρηξης / cnsphoto via REUTERS

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Δευτέρα (4/5/2026) στην Κίνα όταν μία γιγαντιαία έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, όπως μεταδίδουν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τις 16:43 (τοπική ώρα) (11:43 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν στην Κίνα

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας καθώς πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

Σχεδόν 500 διασώστες έφτασαν και πραγματοποιούνταν εκκενώσεις στις γύρω επικίνδυνες ζώνες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Τον Ιούνιο του 2025, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν. Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.

Αστρονόμοι στην Ιαπωνία ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε παγωμένο «διαστημικό βράχο» στην περιοχή του Πλούτωνα
Ο εν λόγω παγωμένος βράχος, που αποκαλείται (612533) 2002 XV93, βρίσκεται σε απόσταση 40 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ήλιου - Γης, δηλαδή περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο
