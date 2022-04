Ανεβαίνει σημαντικά ο αριθμός των Παλαιστινίων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων στην Πλατεία Τεμένων (ή αλλιώς Όρος του Ναού) στην Ιερουσαλήμ, όταν Παλαιστίνιοι ενεπλάκησαν σε επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 152 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Όρος του Ναού – όπως ονομάζεται η Πλατεία των Τεμενών στην παράδοση του ιουδαϊσμού – , κοντά στο τέμενος Αλ Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, μετά την πρωινή προσευχή.

Η Πλατεία των Τεμενών βρίσκεται στην παλιά πόλη, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα, που κατέχει το Ισραήλ από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967. Ο τομέας μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και παλαιστινίων διαδηλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«100 ταραξίες μεταξύ 12.000 πιστών»

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι Παλαιστίνιοι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες εναντίον των δυνάμεών της, ενώ εκτίμησε σε 100 τους ταραξίες μεταξύ 12.000 πιστών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις της τάξης εισήλθαν στην Πλατεία για να «διαλύσουν και να απωθήσουν (το πλήθος) και να επιτρέψουν στους υπόλοιπους πιστούς να αποχωρήσουν με ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τρία μέλη τους τραυματίστηκαν.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι φέρουν τραύματα από πλαστικές σφαίρες, βομβίδες κρότου, αλλά και από χτυπήματα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων Παλαιστινίων, δήλωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της ηρεμίας στο Όρος του Ναού και σε όλο το Ισραήλ. Παράλληλα προετοιμαζόμαστε για οποιοδήποτε σενάριο και οι δυνάμεις ασφαλείας είναι έτοιμες για οποιαδήποτε αποστολή», τόνισε ο Μπένετ.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στα βίαια επεισόδια, ανακοίνωσε ότι «θεωρεί το Ισραήλ πλήρως και άμεσα υπεύθυνο για το έγκλημα αυτό και τις επιπτώσεις του».

«Απαιτείται άμεση επέμβαση της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του τεμένους αλ Άκσα και να αποτρέψει να βγουν εκτός ελέγχου τα πράγματα», δήλωσε ο Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «φέρει την ευθύνη για τις επιπτώσεις» των επεισοδίων.

Δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι αναμένονται σήμερα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ για να προσευχηθούν στην Πλατεία των Τεμενών.

Σήμερα εξάλλου ξεκινούν και οι εορτασμοί για το Πάσχα, με το υπουργείο Τουρισμού του Ισραήλ να αναμένει στην Ιερουσαλήμ συνολικά 30.000 ξένους τουρίστες μόνο αυτή την εβδομάδας.

Επιπλέον και παρά την ένταση που επικρατεί έπειτα από μια σειρά φονικών επιθέσεων στο Ισραήλ, χιλιάδες χριστιανοί αναμένεται να ακολουθήσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς, «τον δρόμο του σταυρού» στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας τον δρόμο που είχε πάρει ο Χριστός κουβαλώντας τον σταυρό.

Στην Ιερουσαλήμ, και κυρίως στην παλιά πόλη, αναμένεται ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Τέσσερις επιθέσεις έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ από τις 22 Μαρτίου: οι δύο πρώτες από Ισραηλινούς Άραβες που συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος και οι δύο δεύτερες από Παλαιστίνιους που κατάγονταν από τη Τζενίν. Συνολικά από τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι.

Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους 22 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και δράστες επιθέσεων, από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.