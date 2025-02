Ινδία: Επαναπατρίστηκαν 104 παράτυποι μετανάστες από τις ΗΠΑ με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επαναπάτρισε σήμερα (05.02.2025) περισσότερους από 100 παράτυπους μετανάστες στην Ινδία, με μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-17, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετέφερε 104 μετανάστες, προσγειώθηκε στην βόρεια Ινδία, όμως ούτε η Ουάσινγκτον ούτε το Νέο Δελχί σχολίασαν τις απελάσεις αυτές.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ινδία περιορίστηκε να σχολιάσει ότι η Ουάσινγκτον «επιβάλλει αυστηρά τον σεβασμό των συνόρων της, ενισχύει τη νομοθεσία για τη μετανάστευση και απελαύνει παράτυπους μετανάστες».

Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες έχουν συλληφθεί στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, στις 20 Ιανουαρίου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ΗΠΑ χωρίς να διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, εκ των οποίων πολλοί έχουν φύγει από τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τη βία και τις οικονομικές δυσκολίες.

#Punjab | US Air Force plane carrying Indian citizens who allegedly illegally migrated to USA lands in Punjab’s #Amritsar.



