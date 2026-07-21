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Ινδία: Επιμένει το «Κίνημα της κατσαρίδας» – Νέες διαδηλώσεις στο Δελχί μετά τα αιματηρά επεισόδια με 180 τραυματίες

Χιλιάδες νέοι στους δρόμους μέχρι την απομάκρυνση του υπουργού Παιδείας - Με δακρυγόνα και ξύλο απαντά η αστυνομία
Διαμαρτυρίες στο Δελχί
Διαμαρτυρίες στο Δελχί / REUTERS / Anushree Fadnavis
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Το κίνημα αμφισβήτησης του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων στην Ινδία δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις διαδηλώσεις για ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εξετάσεις και την βαθιά απογοήτευση της ινδικής νεολαίας μέχρι την απομάκρυνση του υπουργού Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι.

Χθες (20.07.2026), τουλάχιστον 180 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε από το Κόμμα των Κατσαρίδων στο Νέο Δελχί της Ινδίας και συγκέντρωσε χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούσαν την απομάκρυνση του υπουργού Νταρμέντρα Παντάν και την μεταρρύθμιση του συστήματος των εξετάσεων.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων ιδρύθηκε τον Μάιο και μετρά εκατομμύρια followers στα social media. Αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο.

Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

Διαμαρτυρίες στο Δελχί
Διαμαρτυρίες στο Δελχί / REUTERS / Sahiba Chawdhary
Διαμαρτυρίες στο Δελχί
Διαμαρτυρίες στο Δελχί / REUTERS / Anushree Fadnavis

Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, πτυχιούχος Στρατηγικής στην Πολιτική Επικοινωνία του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον στην Ινδία, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία εκατομμύρια followers.

«Δεν θα σταματήσουμε. Ο Νταρμέντρα Παντάν πρέπει να απολυθεί», δήλωσε ο Ασουτός Ράνκα, στέλεχος του κόμματος, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στις κοινωνικές πλατφόρμες σήμερα, μία ημέρα μετά την μεγαλύτερη διαδήλωση που οργανώθηκε στην ινδική πρωτεύουσα εδώ και μία πενταετία.

Εκατοντάδες διαδηλωτές παραμένουν συγκεντρωμένοι στον χώρο της χθεσινής διαδήλωσης ζητώντας δραστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Χθες, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και χτύπησε τους διαδηλωτές για να τους εμποδίσει να φθάσουν στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

«Εκατοντάδες» διαδηλωτές τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Είναι μία ημέρα ντροπής στην ιστορία της ινδικής δημοκρατίας: άνθρωποι, έντιμοι φοιτητές, που ήρθαν στην υπηρεσία ενός νόμιμου σκοπού, χτυπήθηκαν βάρβαρα από την αστυνομία», δήλωσε ο Ασουτός Ράνκα, ο ένας από τους δύο εκπροσώπους του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων που συναντήθηκε χθες με υπουργό της κυβέρνηση Μόντι για να συζητήσουν τις διεκδικήσεις των διαδηλωτών, χωρίς να έχει υπάρξει, προς το παρόν, απάντηση από την κυβέρνηση.

Παρά την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, εκατομμύρια άνθρωποι στην χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο πασχίζουν για να εξασφαλίσουν μία σταθερή και αμειβόμενη θέση απασχόλησης, γεγονός που πυροδοτεί την δυσαρέσκεια και την οργή στους κόλπους της ινδικής νεολαίας.

Η οργή των νέων τροφοδοτείται από σειρά σκανδάλων που συνδέονται με διαρροές θεμάτων στις εξετάσεις δυναμιτίζοντας οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο εξεταστικό σύστημα της χώρας.

Τον Μάιο, διαρροή θεμάτων οδήγησε στην ακύρωση εξέτασης στην οποία είχαν συμμετάσχει περισσότεροι από δύο εκατομμύρια νέοι. Η ακύρωση αυτή οδήγησε σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης στην αυτοκτονία πλήθους υποψηφίων.

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Φωτογραφία αρχείου Reuters
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