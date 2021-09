Ένας αρχιμαφιόζος στην Ινδία μετά από πυροβολισμούς σε αίθουσα δικαστηρίου στο Δελχί. Την αιματηρή επίθεση πραγματοποίησαν γκάνγκστερ μιας αντίπαλης συμμορίας, οι οποίοι μεταμφιέστηκαν σε δικηγόρους προκειμένου να μπορέσουν να τον πλησιάσουν και να τον σκοτώσουν.

Ο 30χρονος Jitendra Maan, γνωστός με το ψευδώνυμο «Γκόγκι», βρισκόταν σε δικαστήριο στο Δελχί για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για δολοφονία και εκβιασμό. Ο «Γκόγκι» διηύθυνε την περιβόητη συμμορία «Jitendra Gogi», η οποία έχει εμπλακεί σε αρκετές υποθέσεις, όπως δολοφονίες, απαγωγές, εκβιασμοί και αρπαγές γης. Για χρόνια, είχε επίσης εμπλακεί σε μια διαμάχη με μια άλλη ομάδα, την συμμορία «Tillu». Η διαμάχη τους έχει προκαλέσει τον θάνατο πολλών μελών και των δύο πλευρών.

Οι πυροβολισμοί στο δικαστήριο στο Δελχί σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή (24/9) όταν ο 30χρονος αρχιμαφιόζος μπήκε στο δικαστήριο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά και να σκοτώνει δύο ένοπλους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στα δικαστήρια του Δελχί, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς οι άνδρες μπόρεσαν να μπουν στο δικαστήριο μεταφέροντας όπλα. Σύμφωνα με ΜΜΕ στην Ινδία, οι ένοπλοι ήταν μέλη της αντίπαλης συμμορίας «Tillu».

Gangwar & murder INSIDE a court room – this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!



