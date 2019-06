Ινδία: Ισόβια στα τρία “τέρατα” που βίασαν και στο τέλος σκότωσαν 8χρονο κοριτσάκι!

Σε άλλους τρεις άνδρες, που καταδικάστηκαν, επίσης, για την υπόθεση, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, δήλωσε ο δικηγόρος Νινόντ Μαχατζάν στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου στη βόρεια πόλη Πατανκότ στην Ινδία.

Το κορίτσι, το οποίο ανήκε σε μια νομαδική μουσουλμανική κοινότητα που ζει στα δάση του Κασμίρ, ναρκώθηκε, κρατήθηκε αιχμάλωτο σ’ έναν ναό και δεχόταν σεξουαλικές επιθέσεις επί μια εβδομάδα πριν στραγγαλιστεί και χτυπηθεί μέχρι θανάτου με μια πέτρα τον Ιανουάριο του 2018.

Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο στα ινδικά ΜΜΕ και δεξιές ινδουιστικές οργανώσεις και δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας την σύλληψη και των οκτώ.

