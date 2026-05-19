Νάντια Μαρτσίνκο: Θύμα χειραγώγησης ή συνεργός του Επστάιν – Η αμφιλεγόμενη περίπτωση του μοντέλου που έγινε πιλότος

Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς και νομικούς κραδασμούς στις ΗΠΑ, ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που επανέρχονται στο προσκήνιο βρίσκεται η Νάντια Μαρτσίνκο, μια αινιγματική φιγούρα που για άλλους υπήρξε ακόμη ένα θύμα του κυκλώματος εκμετάλλευσης του Επστάιν και για άλλους συνεργός του. Η ιστορία της βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης, καθώς Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν να ερευνηθεί εκ νέου ο ρόλος της και να αρθεί η ασυλία που της είχε παραχωρηθεί το 2008.

Η Νάντια Μαρτσίνκο, η βασική σύντροφος του Επστάιν για επτά χρόνια, αφότου έληξε η σχέση του με τη Γκισλέιν Μάξουελ – και αργότερα συγκυβερνήτης του ιδιωτικού του αεροσκάφους, παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές του σκανδάλου που συγκλόνισε την Αμερική, σύμφωνα με το BBC. Παρότι το όνομά της δεν έγινε τόσο γνωστό όσο άλλων προσώπων που συνδέθηκαν με τον Επστάιν, συγκαταλεγόταν στα τέσσερα άτομα που εξασφάλισαν πλήρη ασυλία μέσω της αμφιλεγόμενης συμφωνίας που είχε συνάψει η εισαγγελία μαζί του το 2008.

Σήμερα, η υπόθεσή της επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις για να επανεξεταστεί ο βαθμός εμπλοκής της στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Επστάιν.

Η Μαρτσίνκο, με καταγωγή από τη Σλοβακία, γνώρισε τον Επστάιν το 2003 στη Νέα Υόρκη, όταν ήταν μόλις 18 ετών, μέσω πρακτορείου μοντέλων. Ο τότε 50χρονος χρηματιστής φέρεται να απέκτησε γρήγορα απόλυτο έλεγχο πάνω στη ζωή της, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, ισχύος και οικονομικής επιρροής. Η ίδια κατέθεσε αργότερα ότι ο Επστάιν την απειλούσε συστηματικά με απέλαση, κρατώντας την ουσιαστικά εγκλωβισμένη στο περιβάλλον του.

Κατά την πρώτη περίοδο φυλάκισης του Επστάιν, η Μαρτσίνκο τον επισκέφθηκε δεκάδες φορές στη φυλακή, ενώ σύμφωνα με έγγραφα της έρευνας οι δυο τους συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν οικογένεια.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη εξαιτίας της διπλής εικόνας που προκύπτει για τη Μαρτσίνκο. Από τη μία πλευρά, έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης περιγράφουν μια γυναίκα που υπέστη σοβαρή ψυχολογική και σωματική κακοποίηση. Ο Επστάιν φέρεται να ήλεγχε την εμφάνισή της, το βάρος της, το ντύσιμό της και να την πίεζε να υποβάλλεται σε αισθητικές επεμβάσεις.

Το 2018 άρχισε να συνεργάζεται μυστικά με το FBI και αργότερα οι αμερικανικές αρχές αναγνώρισαν επίσημα ότι υπήρξε θύμα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικού εξαναγκασμού, στηρίζοντας την παραμονή της στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά της υπόθεσης είναι πολύ πιο σκοτεινή. Θύματα του Επστάιν στο Παλμ Μπιτς κατέθεσαν ότι η Μαρτσίνκο συμμετείχε ενεργά στην κακοποίησή τους όταν εκείνες ήταν ακόμη ανήλικες. Παράλληλα, emails που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δείχνουν ότι ο Επστάιν της ζητούσε επανειλημμένα να εντοπίζει και να στρατολογεί νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του – εντολές που, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκείνη εκτελούσε.

Σε ένα αποκαλυπτικό email του 2012, η ίδια φαίνεται να παραδέχεται τις εσωτερικές της συγκρούσεις, γράφοντας στον Επστάιν: «Δεν θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά με πληγώνει να σε βλέπω να χρησιμοποιείς τα ίδια μοτίβα για να παρασύρεις, να χειραγωγήσεις και τελικά να πληγώσεις άλλα κορίτσια… η συνείδησή μου δεν είναι καθαρή».

Μετά τον θάνατο του Επστάιν το 2019, η Μαρτσίνκο αποσύρθηκε πλήρως από τη δημόσια ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, το όνομά της εξακολουθεί να πυροδοτεί έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από ένα δύσκολο νομικό και ηθικό ερώτημα: μπορεί ένα άτομο που υπήρξε θύμα συστηματικής χειραγώγησης και κακοποίησης να θεωρηθεί ταυτόχρονα και ποινικά υπεύθυνος συνεργός;