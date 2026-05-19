Η Τουρκία προκαλεί για την Γενοκτονία των Ποντίων: «Αβάσιμες αξιώσεις της Ελλάδας που τις διδάσκει στα σχολεία»

Με μια απαράδεκτη και ιδιαίτερα προκλητική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προσπαθεί να κάνει το «άσπρο μαύρο» για την γενοκτονία των Ποντίων, ενώ εξαπολύει προσβολές για την Μικρασιατική Καταστροφή.

Ειδικότερα, η Τουρκία ενοχλήθηκε με τις αναρτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων – την οποία δεν αναγνωρίζει – και κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος την διδάσκει στα σχολεία.

Αρχικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει: «Την 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος ως Ημέρα Μνήμης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Ατατούρκ».

Στη συνέχεια τονίζει: «Η Ελλάδα, με νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του «Πόντου», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, τις οποίες επεκτείνει συνεχώς χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια σχολείο σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας».

Ακόμα, υπογραμμίζει: «Αφού απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της “Μεγάλης Ιδέας”, η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του «Πόντου» εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός καταγράφονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει έπειτα τους τόνους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολης το 1821, καθώς και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία [εννοούν τη Μικρά Ασία], ξεκινώντας από την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919».

Στο τέλος, καταλήγει: «Καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που προάγει την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς μας σχέσεις, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».