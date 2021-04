Η Ινδία ζει με τον χειρότερο τρόπο την πανδημία του κορονοϊού. Οι εικόνες που έρχονται μέσω των πρακτορείων είναι γροθιά στο στομάχι.

Χώροι στάθμευσης, ανοικτοί χώροι σε οικόπεδα, ακόμα και πυλωτές οικοδομών έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδια κρεματόρια. Ακόμα και πάρκα από χώροι αναψυχής έχουν γίνει χώροι αποχαιρετισμού και θρήνου.

#WATCH#India 's national capital- New Delhi, running out of space fr cremations of #Covid patients



Atleast 100 new cremation platforms under construction at Sarai Kale Khan crematorium which currently has space for 20 bodies but is receiving 60-70 bodies per day@ndtv pic.twitter.com/mZXPyUAIyU