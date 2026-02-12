Ινδία: «Πράσινο φως» για την αγορά 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από την Γαλλία

Σο πλαίσιο ενός πακέτου εξοπλισμών αξίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ινδία είπε σήμερα (12.02.2026) το «ναι» για την αγορά 114 νέων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale από την Γαλλία.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ενέκρινε την αγορά νέων Rafale, ένα «σημαντικό ορόσημο» που θα οδηγήσει σε μια «ιστορική» συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε η γαλλική προεδρία, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ινδία.

Η απόφαση του Νέου Δελχί αφορά συνολικά την αγορά στρατιωτικού υλικού αξίας 39 δισεκ. δολαρίων, στο οποίο περιλαμβάνονται και μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής εταιρείας Dassault.

Η αγορά αυτή «θα ενισχύσει τη δυνατότητά μας να διεξάγουμε αεροπορικές αποστολές (…) και θα βελτιώσει σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, χάρη στα επιθετικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η γαλλική προεδρία έκανε λόγο για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο» και μια «ιστορικών διαστάσεων» σύμβαση.

«Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα προσεχώς» είπε μια σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου στην Ινδία, μεταξύ 17-19 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ινδία, σε αυτή τη νέα συμφωνία, θα επιδιώξει μεγάλη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας της. Σύμφωνα με τους Times of India, τα περισσότερα από τα μαχητικά θα κατασκευαστούν στην Ινδία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Η Ινδία προσπαθεί να καλύψει τα κενά στο στόλο της

Η δύναμη της Ινδικής Πολεμικής έχει συρρικνωθεί σε 29 μοίρες τους τελευταίους μήνες, πολύ κάτω από τους 42 που είχε. Το MiG-21, το βασικό αεροσκάφος της, αποσύρθηκε τον Σεπτέμβριο και άλλες παραλλαγές του MiG-29, το Jaguar και το γαλλικό Mirage 2000, πρόκειται επίσης να τερματίσουν την υπηρεσία τους τα επόμενα χρόνια.

Αν και έχει παραγγείλει σχεδόν 180 από τις προηγμένες παραλλαγές Mk-1A των εγχώριων μαχητικών Tejas, οι παραδόσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού των κινητήρων της GE Aerospace.

Τον Απρίλιο toy 2025, η Ινδία υπέγραψε συμφωνία για 26 διθέσια και μονοθέσια αεροσκάφη Rafale Marine για το Πολεμικό Ναυτικό, που θα αναπτυχθούν στα δύο αεροπλανοφόρα της: INS Vikrant και INS Vikramaditya.

«Πακέτο» Meteor και SCALP

Πέρα από τα νέα μαχητικά, τα ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως το Νέο Δελχί βρίσκεται, επίσης, κοντά στην υπογραφή νέας συμφωνίας ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά επιπλέον πυραύλων cruise SCALP, ενώ φαίνεται να εξετάζει και την αγορά επιπλέον πυραύλων Meteor από την Γαλλία.

Τα γαλλικά αμυντικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η υπό εξέταση παραγγελία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πυραύλους.

Πηγή: OnAlert.gr