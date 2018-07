Ινδία: Θρήνος! Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 44 νεκροί! Σοκαριστικές εικόνες

Ειδικότερα, τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία, όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Σαράντα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο τροχαίο. Τουλάχιστον άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Το έργο των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται», δήλωσε ο Ντιπές Τσάντρα Κάλα, τοπικός εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου με συνέπεια αυτό να βγει από τον δρόμο και να πέσει σε βαθιά κοιλάδα. Λόγω της έντασης της πρόσκρουσης, το λεωφορείο έσπασε στα δύο και βρίσκεται σε ένα μικρό ποτάμι στο βάθος της κοιλάδας» τόνισε.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τα αιτία του πολύνεκρου τροχαίου.

Οι δρόμοι στην Ινδία είναι από τους πιο επικίνδυνους παγκοσμίως και τα θανατηφόρα τροχαία αποτελούν συχνό φαινόμενο στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από τροχαία. Οι μη συντηρημένες λωρίδες κυκλοφορίας, η παλαιότητα των αυτοκινήτων και η επικίνδυνη οδήγηση είναι οι κύριες αιτίες για τα στοιχεία αυτά.

https://t.co/eEKp8bSnDR

This is very tragic. #Uttarakhand

— Pradip Bhandari (@pradip103) July 1, 2018