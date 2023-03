Τουλάχιστον 13 ινδουιστές πιστοί σκοτώθηκαν ενώ άλλοι δέκα διασώθηκαν μετά την κατάρρευση του πατώματος σε έναν ναό της Ινδίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Περίπου 25 πιστοί έπεσαν μέσα σε ένα μπαολί, ένα πλατύ φρεάτιο με σκαλοπάτια στα τοιχώματά του που χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές, όταν το πάτωμα του ναού, που το κάλυπτε, υποχώρησε κάτω από το βάρος τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ιντόρε του κρατιδίου Μάντια Πραντές.

«Η αστυνομία εντόπισε έντεκα πτώματα μέσα στο φρεάτιο και δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο» όπου είχαν μεταφερθεί, είπε στους δημοσιογράφους ο Ναρόταμ Μίσρα, ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου αυτού.

