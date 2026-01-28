Κόσμος

Ινδονησία: 34 νεκροί από κατολισθήσεις, χωριά βυθίστηκαν στη λάσπη – Σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν επιζώντες

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία ώστε να βρουν ζωντανούς τους -τουλάχιστον- 32 αγνοούμενους
Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ανείπωτη τραγωδία χτυπά την Ινδονησία, τις τελευταίες ημέρες, μετά από σφοδρή κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ. Μέχρι και σήμερα (28.01.2026) 34 άτομα έχουν ανασυρθεί νεκρά ενώ οι αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, μήπως βρουν ζωντανούς τους δεκάδες αγνοούμενους.

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε το βράδυ του Σαββάτου σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κάπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας.

Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Κατολίσθηση
REUTERS/Stringer

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 34 θύματα ενώ οι σοροί αναμένεται να παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων για να ταφούν.

Ο αριθμός των αγνοουμένων θεωρείται πλέον πως ανέρχεται σε 32, όμως οι τοπικές αρχές φοβούνται πως στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος.

Γυναίκες
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και πάνω από 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα χωριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία λένε πως είναι αναγκασμένα να κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενίοτε σκάβοντας μόνο με τα χέρια, λόγω του φόβου πως μπορεί να υπάρξει νέα κατολίσθηση, εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στη δυτική Ιάβα, ο Ντεντί Μουλγιάντι, απέδωσε την καταστροφή στις μεγάλες φυτείες που περιβάλλουν την πληγείσα περιοχή, όπου καλλιεργούνται κυρίως λαχανικά, υποσχόμενος ότι θα προωθήσει τη μετεγκατάσταση των κατοίκων σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες.

Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Καταστροφές όπως οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδονησία την περίοδο των βροχών, που συνήθως εκτείνεται από τον Οκτώβριο ως τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί Σουμάτρα υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες που άφησαν πίσω τους κάπου 1.200 νεκρούς, κατά τους επίσημους αριθμούς.

Κατολίσθηση
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Οικολόγοι, ειδικοί, κι ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση της Ινδονησίας υπογράμμισαν τον ρόλο που διαδραμάτισε η αποψίλωση των δασών στις πλημμύρες και στις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα.

Στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ινδονησιακό νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που ακολούθησαν καταρρακτώδεις βροχές.

Κόσμος
