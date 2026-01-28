Ινδονησία: 34 νεκροί από κατολισθήσεις, χωριά βυθίστηκαν στη λάσπη – Σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν επιζώντες

Ανείπωτη τραγωδία χτυπά την Ινδονησία, τις τελευταίες ημέρες, μετά από σφοδρή κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ. Μέχρι και σήμερα (28.01.2026) 34 άτομα έχουν ανασυρθεί νεκρά ενώ οι αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, μήπως βρουν ζωντανούς τους δεκάδες αγνοούμενους.

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε το βράδυ του Σαββάτου σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κάπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 34 θύματα ενώ οι σοροί αναμένεται να παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων για να ταφούν.

Indonesia landslide death toll rises to 17#NewsInBytes pic.twitter.com/Szl0lgr8VS — The New Vision (@newvisionwire) January 27, 2026

Main Road Access Cut Off Due to Landslide, Tempur Residents Work Together to Clear the Debris.



Tempur, Keling, Jepara, Wednesday (January 28, 2026) afternoon.

Indonesia… pic.twitter.com/QcEaookySL — (@1SanatanSatya) January 28, 2026

Ο αριθμός των αγνοουμένων θεωρείται πλέον πως ανέρχεται σε 32, όμως οι τοπικές αρχές φοβούνται πως στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος.

Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και πάνω από 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα χωριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία λένε πως είναι αναγκασμένα να κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενίοτε σκάβοντας μόνο με τα χέρια, λόγω του φόβου πως μπορεί να υπάρξει νέα κατολίσθηση, εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

Indonesia’s disaster agency reports that 34 bodies have been recovered from a West Java landslide caused by heavy rains. 17 victims have been identified, while dozens remain missing. pic.twitter.com/41xxTkmGHQ — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) January 27, 2026

At least 34 killed in Indonesia landslide triggered by heavy rain



Search and rescue operations are ongoing in West Java, with dozens still reported missing pic.twitter.com/S9u9cPGtfv — Anadolu English (@anadoluagency) January 27, 2026

Ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στη δυτική Ιάβα, ο Ντεντί Μουλγιάντι, απέδωσε την καταστροφή στις μεγάλες φυτείες που περιβάλλουν την πληγείσα περιοχή, όπου καλλιεργούνται κυρίως λαχανικά, υποσχόμενος ότι θα προωθήσει τη μετεγκατάσταση των κατοίκων σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες.

Καταστροφές όπως οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδονησία την περίοδο των βροχών, που συνήθως εκτείνεται από τον Οκτώβριο ως τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί Σουμάτρα υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες που άφησαν πίσω τους κάπου 1.200 νεκρούς, κατά τους επίσημους αριθμούς.

Οικολόγοι, ειδικοί, κι ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση της Ινδονησίας υπογράμμισαν τον ρόλο που διαδραμάτισε η αποψίλωση των δασών στις πλημμύρες και στις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα.

Στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ινδονησιακό νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που ακολούθησαν καταρρακτώδεις βροχές.