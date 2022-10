Δε σταματά να ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από το «ντου» οπαδών μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στην Ινδονησία.

Νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 174 νεκρούς και 180 τραυματίες, μετά τα άγρια επεισόδια με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα Αράμπα – Περσεμπάγια (2-3) για το πρωτάθλημα Ινδονησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες που προκαλούν σοκ, δείχνουν τα πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, κι ενώ ο μακάβριος αριθμός διαρκώς μεγαλώνει.

Όλα αυτά καθώς το πλήθος συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί να λιποθυμήσουν και να ποδοπατηθούν. Μάλιστα, δημοσιεύματα -βασισμένα σε μαρτυρίες- έκαναν λόγο ακόμη και για χρήση όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η FIFA ξεκαθάρισε πως δεν έπρεπε να γίνει χρήση χημικών σε καμία περίπτωση. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως είχαν πωληθεί 42.000 εισιτήρια ενώ το στάδιο χωρά 30.000.

Τα βίντεο και οι εικόνες είναι αδιανόητα.

This is probably the worst tragedy in football history. It’s being reported around 127 dead, nearly 200 injured in a football stadium in Indonesia pic.twitter.com/ZP83QeU5rz — Eric Njiru (@EricNjiiru) October 2, 2022

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και έξω από το γήπεδο, όπου και εκεί έχασε κόσμος τη ζωή του.

#Breaking: Just in – Reports that protests are breaking out near a police station in #Indonesia, after people found out that riot police tear gassed 127 people to death between a football match of Arema and Persebaya. pic.twitter.com/7SrRRUI95S — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 1, 2022

Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε κοντινά νοσοκομεία, τη στιγμή που ακόμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ο αριθμός των θυμάτων. Η κυβέρνηση της χώρας της Ασίας διέταξε την αναβολή του πρωταθλήματος για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενώ διενεργούνται ήδη έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες.