Ηνωμένο Βασίλειο: Ιδρύεται το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» από το φθινόπωρο του 2026 – Συγχωνεύονται Κεντ και Γκρίνουιτς

Το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» θα γίνει πραγματικότητα και θα λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026, μέσα από τη συγχώνευση των Πανεπιστημίων Κεντ και Γκρίνουιτς, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του BBC. Το νέο ίδρυμα θα φέρει την ονομασία London and South East University Group και θα έχει ενιαία διοίκηση.

Η συγχώνευση των πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εγκρίθηκε από την ρυθμιστική αρχή Office for Students, έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για την ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα, καθώς το 40% των αγγλικών πανεπιστημίων εκτιμάται ότι λειτουργεί με έλλειμμα.

Το Υπουργείο Παιδείας χαιρέτισε την κίνηση ως «καινοτόμα προσέγγιση».

Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται ξεχωριστά σε κάθε ίδρυμα, ενώ τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς.

Οι δύο πρυτάνεις των πανεπιστημίων διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για «εξαγορά» αλλά για ένα «πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας» που θα ενισχύσει τον ρόλο των πανεπιστημίων στην τοπική κοινωνία και την περιφερειακή οικονομία.

