Κόσμος

Ηνωμένο Βασίλειο: Ιδρύεται το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» από το φθινόπωρο του 2026 – Συγχωνεύονται Κεντ και Γκρίνουιτς

Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται ξεχωριστά και τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς
Φοιτητές
Φοιτητές / AP Photo/Jessica Hill)

Το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» θα γίνει πραγματικότητα και θα λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026, μέσα από τη συγχώνευση των Πανεπιστημίων Κεντ και Γκρίνουιτς, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του BBC. Το νέο ίδρυμα θα φέρει την ονομασία London and South East University Group και θα έχει ενιαία διοίκηση.

Η συγχώνευση των πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εγκρίθηκε από την ρυθμιστική αρχή Office for Students, έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για την ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα, καθώς το 40% των αγγλικών πανεπιστημίων εκτιμάται ότι λειτουργεί με έλλειμμα.

Το Υπουργείο Παιδείας χαιρέτισε την κίνηση ως «καινοτόμα προσέγγιση».

Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται ξεχωριστά σε κάθε ίδρυμα, ενώ τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς.

Οι δύο πρυτάνεις των πανεπιστημίων διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για «εξαγορά» αλλά για ένα «πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας» που θα ενισχύσει τον ρόλο των πανεπιστημίων στην τοπική κοινωνία και την περιφερειακή οικονομία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο BBC, οι πρυτάνεις και των δύο πανεπιστημίων επέμειναν ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί« εξαγορά», ούτε οφείλεται σε οικονομική κρίση για κανένα από τα δύο, και υποστήριξαν ότι το «πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας» θα είναι «ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες πυροσβέστες: «Είστε έμπνευση για όλους μας» είπε στον υποπύραρχο Νικόλαο Παΐσιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα λόγια της: «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι»
Ο πυροσβέστης Νικόλαος Παΐσιος
1
Νέα βίντεο από τη στυγερή δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Η απάθεια των επιβατών σοκάρει
Επιβάτες αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο - Η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε τρένο στις ΗΠΑ από έναν άνδρα με βεβαρυμένο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
9
Η Ρωσία τεστάρει τη Δύση μετά την εισβολή drones στην Πολωνία – Ανησυχία σε όλη την Ευρώπη
Οι Πολωνοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή της Ρωσίας ως πράξη επίθεσης - Οκτώ drones μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας δήλωσε ο Ζελένσκι - Το ΝΑΤΟ δεν το αντιμετωπίζει ως επίθεση
Ζημιές σε σπίτι από τα ρωσικά drones 14
Newsit logo
Newsit logo