ΗΠΑ – Ιράν: «Ο ναυτικός αποκλεισμός θα διατηρηθεί για όσο χρειαστεί» – Νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Την πρόθεση των ΗΠΑ να διατηρήσουν την πίεση στο Ιράν για όσο διάστημα απαιτηθεί επανέλαβε την Πέμπτη (13.08.2026) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν συνοδεύεται έτσι από νέα αναδιάταξη των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, καθώς το αεροπλανοφόρο USS George Washington σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει παραμείνει για μεγάλο διάστημα σε επιχειρησιακή ανάπτυξη και έχει συμμετάσχει τόσο στις επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης όσο και στον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

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«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Παναμά.

Το USS George Washington στη θέση του Abraham Lincoln

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το USS George Washington αναμένεται να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης εναλλαγής δυνάμεων και να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln.

Το George Washington, αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, επιχειρούσε τους προηγούμενους μήνες στην περιοχή του Ειρηνικού. Τον Ιούνιο είχε πραγματοποιήσει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Γκουάμ, ενώ είχε συμμετάσχει και στην άσκηση Valiant Shield 2026 στη Θάλασσα των Φιλιππίνων.

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Το USS Abraham Lincoln είχε αναπτυχθεί αρχικά στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο κλήθηκε να μετακινηθεί προς τη Μέση Ανατολή, πριν από την έναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Μαχητικό Super Hornet απογειώνεται από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν (Φωτογραφία αρχείου: U.S. Navy / REUTERS)

Το αεροπλανοφόρο και τα αεροσκάφη του διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση «Epic Fury», ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η αντικατάστασή του από το George Washington εντάσσεται, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, στην προσπάθεια του Πενταγώνου να διατηρήσει ισχυρή και παρατεταμένη ναυτική παρουσία στην περιοχή, χωρίς να επιβαρύνονται επ’ αόριστον τα ίδια πληρώματα και πλοία.