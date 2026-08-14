Το βίντεο με την τεταμένη στιγμή ανάμεσα σε Λέβιτ και Τραμπ πριν από την παραίτησή της – Η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One

Η αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από τον Λευκό Οίκο έχει αποτελέσει το βασικό πολιτικό ζήτημα των τελευταίων ωρών στις ΗΠΑ, με ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, με εκείνη και τον Ντόναλντ Τραμπ, να δημιουργεί αρκετά ερωτήματα γύρω από την παραίτησή της.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, εμφανίζεται στο βίντεο σε μια φαινομενικά τεταμένη στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

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Η χρονική συγκυρία της απόφασής της μάλιστα δημιούργησε θεωρίες στο Διαδίκτυο θεωρίες που τη συνέδεσαν ακόμη και με τη μυστική επιχείρηση απομάκρυνσης του Τραμπ από το Air Force One στην Τουρκία, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο συσχετισμό.

Η Λέβιτ υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ έως το τέλος Αυγούστου, γιατί επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της.

Η 28χρονη χαρακτήρισε την αποχώρησή της «γλυκόπικρη απόφαση» σε ανάρτησή της την Τετάρτη 12 Αυγούστου, λίγο μετά την επιβεβαίωση της παραίτησής της από τον Αμερικανό πρόεδρο. Είχε μόλις επιστρέψει στα καθήκοντά της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, της κόρης της Βιβιάνα, τον περασμένο Μάιο.

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BREAKING: Karoline Leavitt is stepping down as White House Press Secretary. She will leave at the end of the month to focus on her family. President Trump called her one of the very best to ever hold the job. She will remain a top outside advisor and key Republican voice.… pic.twitter.com/wPw2aaWrVG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 12, 2026

Τα πλάνα με τον Τραμπ και τη Νάταλι Χαρπ

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, η Λέβιτ εμφανίζεται με σταυρωμένα χέρια απέναντι από τη Νάταλι Χαρπ, πολιτική συνεργάτιδα του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια, η οποία κάθεται δίπλα στον πρόεδρο.

Η Λέβιτ φαίνεται να συνομιλεί με τη Χαρπ, ενώ κάποια στιγμή χασμουριέται και κάνει χειρονομίες προς το μέρος της. Και οι δύο γυναίκες κοιτάζουν κατά διαστήματα τα κινητά τους.

BREAKING: Trump announced Karoline Leavitt's departure to "spend more time with family."



In a LEAKED video from last night, she looks visibly isolated during a tense Marine One exchange with Trump and another woman.



​Hours later, she's out.



Is the WH covering up something? pic.twitter.com/jX4zrfIOnm — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 12, 2026

Το βίντεο αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Call to Activism, ο οποίος υποστήριξε ότι η Λέβιτ εμφανίζεται «εμφανώς απομονωμένη» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, θέτοντας ερωτήματα για το εάν υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από την αποχώρησή της.

Τι δείχνει η γλώσσα του σώματος

Η Mirror US ζήτησε από την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς να αναλύσει τα πλάνα. Η ίδια επισήμανε εξαρχής ότι η προοπτική της κάμερας μπορεί να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τις αποστάσεις και τη θέση των προσώπων.

Κατά την εκτίμησή της, η Λέβιτ εμφανίζεται περισσότερο αποστασιοποιημένη από ό,τι συνήθως στις δημόσιες εμφανίσεις της δίπλα στον Τραμπ. Έχει στραφεί προς το παράθυρο και δεν επιδεικνύει τη χαρακτηριστική οπτική επαφή και τα χαμόγελα που συνήθως έχει όταν βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Τζέιμς σημείωσε ότι η συμπεριφορά της παραπέμπει σε πλήξη, μαζί με ορισμένα σημάδια δυσφορίας, όπως το σφίξιμο των χειλιών, το τρίψιμο του χεριού και το ξύσιμο του ώμου.

Η θεωρία για το «δόλωμα» Air Force One

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αποχώρησης της Λέβιτ συνέπεσε χρονικά με τις αποκαλύψεις για τη μυστική επιχείρηση που είχε οργανωθεί κατά την αναχώρηση του Τραμπ από την Τουρκία τον Ιούλιο, εξαιτίας πληροφοριών για πιθανή ιρανική απειλή εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

Η Washington Post αποκάλυψε ότι ο Τραμπ απομακρύνθηκε μυστικά από το Air Force One και μεταφέρθηκε μέσω οχήματος τροφοδοσίας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος. Το Air Force One απογειώθηκε κανονικά από την Τουρκία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δόλωμα», με υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη, εργαζομένους και δημοσιογράφους να παραμένουν σε αυτό.

Μεταξύ όσων παρέμειναν στο αεροσκάφος ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αντίθετα, η Νάταλι Χαρπ ήταν μεταξύ των συνεργατών που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνόδευσαν τον Τραμπ στο εναλλακτικό αεροσκάφος.

Τα σενάρια που συνέδεσαν την παραίτηση με την Τουρκία

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της Λέβιτ, άρχισε να διακινείται στα social media η θεωρία ότι η ίδια είχε παραμείνει στο Air Force One-«δόλωμα» και ότι το γεγονός αυτό ενδεχομένως επηρέασε την απόφασή της να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο.

Η θεωρία αναπαράχθηκε από μέσα όπως το International Business Times, το Hindustan Times και το Inkl, τα οποία κατέγραψαν τους ισχυρισμούς χρηστών των social media ότι η Λέβιτ ενδέχεται να είχε ενοχληθεί όταν πληροφορήθηκε πως ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει το αεροσκάφος, παίρνοντας μαζί του έναν περιορισμένο κύκλο συνεργατών.

Ορισμένες αναρτήσεις έφθασαν μάλιστα στο σημείο να συνδέσουν την παρουσία της Νάταλι Χαρπ στο αεροσκάφος του Τραμπ με τη μεταγενέστερη αποχώρηση της Λέβιτ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η παραίτηση της Λέβιτ σχετίζεται με το περιστατικό στην Τουρκία.

Αντιθέτως, νεότερα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η Λέβιτ δεν βρισκόταν στο Air Force One-«δόλωμα» ούτε είχε ταξιδέψει με την προεδρική αποστολή στην Τουρκία, καθώς την περίοδο εκείνη βρισκόταν ακόμη σε άδεια μητρότητας.

Το Irish Star αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Λέβιτ βρισκόταν σε άδεια από τα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Ιουλίου και συνεπώς δεν επέβαινε σε κανένα από τα δύο αεροσκάφη.

Έτσι, η εκδοχή ότι η 28χρονη παραιτήθηκε επειδή ο Τραμπ την «εγκατέλειψε» στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα παραμένει μια ανεπιβεβαίωτη διαδικτυακή θεωρία, η οποία δεν συμβαδίζει με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Η ίδια η Λέβιτ έχει αποδώσει την απόφασή της αποκλειστικά στην οικογένειά της, εξηγώντας ότι μετά την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να αφιερώνει ταυτόχρονα τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου και όσα θεωρεί ότι χρειάζονται τα δύο μικρά παιδιά της.