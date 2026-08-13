Έκλειψη Ηλίου: Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις για πόνο στα μάτια – Τι φοβούνται οι ειδικοί

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους ειδικούς η μεγάλη αύξηση των αναζητήσεων στο Google για πόνο στα μάτια μετά την έκλειψη Ηλίου. Χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται ότι παρακολούθησαν το φαινόμενο κοιτάζοντας απευθείας τον ήλιο, χωρίς την απαραίτητη προστασία.

Σύμφωνα με τη Mirror, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για χρήση ειδικών γυαλιών, οι αναζητήσεις για τη φράση «πονούν τα μάτια μου» αυξήθηκαν απότομα μετά την έκλειψη Ηλίου, που όπως φαίνεται χάρισε εντυπωσιακές εικόνες, αλλά και… προβλήματα. Οι γιατροί τονίζουν ότι ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απευθείας έκθεσης στον ήλιο μπορεί να είναι αρκετά για να προκληθεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

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Στη Βρετανία, οι σχετικές αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 1.500% το βράδυ της Πέμπτης σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην Ισπανία, όπου η έκλειψη ήταν ολική. Εκεί, οι αναζητήσεις για τη φράση «me duelen los ojos» αυξήθηκαν κατά 5.000%.

Αναρτήσεις πανικού στα social media

Μετά την έκλειψη, αρκετοί χρήστες των social media άρχισαν να γράφουν ότι αισθάνονταν πόνο στα μάτια, είχαν πονοκέφαλο ή έβλεπαν θολά. Αρκετοί παραδέχτηκαν ότι είχαν κοιτάξει απευθείας τον ήλιο.

«Το κοίταξα κυριολεκτικά για ένα δευτερόλεπτο και τώρα πονάνε τα μάτια μου», έγραψε ένας χρήστης.

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Άλλος χρήστης ανέφερε ότι εμφάνισε πονοκέφαλο, ενώ ένας ακόμη περιέγραψε μεγαλύτερη ανησυχία για την όρασή του: «Κοίταξα κατευθείαν την ηλιακή έκλειψη και νιώθω πραγματικά ότι έχω πάθει ζημιά στα μάτια. Το κεφάλι μου πονάει πολύ και η όρασή μου είναι θολή».

Παρόμοια ήταν και η ανάρτηση χρήστη στο TikTok: «Την κοίταξα. Τα μάτια μου με πεθαίνουν. Είναι ένα συναίσθημα που δεν έχω ξαναζήσει και νομίζω ότι θα τυφλωθώ».

Τι είναι η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το να κοιτάξει κάποιος απευθείας τον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια, δηλαδή βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

Ο οφθαλμίατρος του Moorfields Eye Hospital στο Λονδίνο, Άλεξ Ιονίδης, εξήγησε ότι είναι λάθος να πιστεύει κάποιος πως μπορεί να κοιτάξει με ασφάλεια τον ήλιο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια μερική έκλειψη.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του φαινομένου, το φως του ήλιου παραμένει αρκετά δυνατό ώστε να προκαλέσει βλάβη στους ευαίσθητους ιστούς του ματιού.

Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού και παίζει βασικό ρόλο στην όραση. Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κύτταρά του.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μετά από σύντομη έκθεση στον ήλιο. Μάλιστα, κάποιος μπορεί να μην αισθανθεί αμέσως πόνο και να αντιληφθεί αρκετές ώρες αργότερα ότι κάτι δεν πάει καλά με την όρασή του.

Ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή

Οι γιατροί συστήνουν αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν μετά από απευθείας παρατήρηση του ήλιου εμφανιστούν πόνος ή ερυθρότητα στα μάτια, έντονος ερεθισμός, θολή ή παραμορφωμένη όραση, σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο ή ξαφνικές αλλαγές στην όραση.

Η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί επίσης να επηρεάσει την αντίληψη των χρωμάτων, να προκαλέσει δυσκολία στην ανάγνωση ή να δημιουργήσει ένα σκοτεινό σημείο στο κέντρο της όρασης.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν σταδιακά. Υπάρχει, ωστόσο, και ο κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην όραση.

Τι είχε συμβεί στη Βρετανία το 1999

Οι ειδικοί θυμούνται και όσα είχαν συμβεί κατά τη μεγάλη έκλειψη του 1999 στη Βρετανία. Τότε, το Moorfields Eye Hospital είχε δεχτεί περίπου 1.600 τηλεφωνήματα στην ειδική γραμμή βοήθειας που είχε δημιουργηθεί για το φαινόμενο.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μέσα στην πρώτη ώρα αναφέροντας προβλήματα στα μάτια, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές παρέμειναν ιδιαίτερα επιβαρυμένες για το επόμενο 24ωρο.

Παράλληλα, περίπου 220 άνθρωποι είχαν πάει στα επείγοντα του νοσοκομείου με συμπτώματα που θεωρήθηκε ότι μπορεί να συνδέονταν με την παρατήρηση της έκλειψης.

Ενόχληση ακόμη και με ειδικά γυαλιά

Πάντως, μια ενόχληση στα μάτια μετά την παρατήρηση της έκλειψης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει προκληθεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

Ορισμένοι άνθρωποι ανέφεραν κούραση στα μάτια ή πονοκέφαλο, παρότι χρησιμοποίησαν πιστοποιημένα ειδικά γυαλιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ήπια καταπόνηση μπορεί να εμφανιστεί και να μοιάζει με την ενόχληση που αισθάνεται κάποιος έπειτα από πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη.

Εφόσον τα ειδικά γυαλιά χρησιμοποιήθηκαν σωστά και δεν υπάρχει ξαφνική αλλαγή στην όραση, η ενόχληση συνήθως περνά μέσα σε λίγες ώρες. Αν όμως εμφανιστούν θολή ή παραμορφωμένη όραση, σκοτεινά σημεία ή ξαφνική επιδείνωση της όρασης, τα συμπτώματα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.