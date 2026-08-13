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Βρετανία: Εκτροχιασμός τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ – Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του Lewes, περίπου 110 χλμ. νότια του Λονδίνου - Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και διασώστες
Εκτροχιασμός τρένου, Βρετανία
Aσθενοφόρα και πυροσβεστικά κλιμάκια να επιχειρούν στο σημείο (Πηγή φωτογραφίας: video grab / x)
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Βρετανία μετά τον εκτροχιασμό τρένου στη νότια Αγγλία, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lewes, στο Ανατολικό Σάσεξ. Σύμφωνα με το CNN, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιβάτες που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί σε βαγόνια.

Ο εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία σημειώθηκε περίπου στις 15:54 τοπική ώρα, με τη British Transport Police, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά κλιμάκια να επιχειρούν στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός για τραυματίες ή για τον ακριβή αριθμό των εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με το CNN, εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media φέρονται να δείχνουν αρκετά βαγόνια αναποδογυρισμένα, με ανθρώπους να βρίσκονται πάνω σε αυτά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για τις πληροφορίες γύρω από το συμβάν, ευχαριστώντας παράλληλα τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο.

«Εργαζόμαστε γρήγορα με τον σιδηροδρομικό κλάδο και τους τοπικούς φορείς για να βοηθήσουμε τους επιβάτες», ανέφερε.

Μεγάλες διαταραχές στα δρομολόγια

Τα αίτια του εκτροχιασμού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Την ίδια ώρα, ορισμένα δρομολόγια είχαν ήδη ακυρωθεί ή εκτελούνταν με μειωμένες ταχύτητες λόγω του κύματος καύσωνα, με τη θερμοκρασία σε περιοχές της νότιας Αγγλίας να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η National Rail προειδοποίησε για «μεγάλες διαταραχές» στο σιδηροδρομικό δίκτυο για αρκετές ώρες.

«Κανένα τρένο δεν μπορεί να κινηθεί μέσω Lewes και Haywards Heath μέχρι νεωτέρας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό σας», ανέφερε σε σχετική ενημέρωση.

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