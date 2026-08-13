Βρετανία: Εκτροχιασμός τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ – Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Βρετανία μετά τον εκτροχιασμό τρένου στη νότια Αγγλία, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lewes, στο Ανατολικό Σάσεξ. Σύμφωνα με το CNN, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιβάτες που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί σε βαγόνια.

Ο εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία σημειώθηκε περίπου στις 15:54 τοπική ώρα, με τη British Transport Police, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά κλιμάκια να επιχειρούν στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός για τραυματίες ή για τον ακριβή αριθμό των εγκλωβισμένων.

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Helicopter footage of the aftermath of the passenger train derailment in East Sussex. pic.twitter.com/kF2dYQ74wZ — Mukhtar (@I_amMukhtar) August 13, 2026

Σύμφωνα με το CNN, εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media φέρονται να δείχνουν αρκετά βαγόνια αναποδογυρισμένα, με ανθρώπους να βρίσκονται πάνω σε αυτά.

Southern Rail says no trains can currently run between Brighton and Lewes, Haywards Heath and Lewes, or Seaford/Eastbourne and Lewes following the passenger train derailment in East Sussex.



The operator said it was still assessing the impact on its network as emergency services… https://t.co/2ZcJIiz2WZ — BPI News (@BPINewsOrg) August 13, 2026

A passenger train has derailed near Lewes railway station in East Sussex, with police, paramedics and firefighters responding to the scene.



British Transport Police said officers were called at 15:54 on Thursday, 13 August, following reports of a derailed train close to Lewes… pic.twitter.com/OtghddbXtY — BPI News (@BPINewsOrg) August 13, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για τις πληροφορίες γύρω από το συμβάν, ευχαριστώντας παράλληλα τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο.

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«Εργαζόμαστε γρήγορα με τον σιδηροδρομικό κλάδο και τους τοπικούς φορείς για να βοηθήσουμε τους επιβάτες», ανέφερε.

A passenger train has derailed near Lewes in East Sussex, with several carriages reportedly overturning onto their sides.



Images seen by BPI News appear to show severely warped railway tracks beside the derailed train, while people can be seen standing on top of a carriage.… pic.twitter.com/cpiKxtfyUc — BPI News (@BPINewsOrg) August 13, 2026

Μεγάλες διαταραχές στα δρομολόγια

Τα αίτια του εκτροχιασμού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Την ίδια ώρα, ορισμένα δρομολόγια είχαν ήδη ακυρωθεί ή εκτελούνταν με μειωμένες ταχύτητες λόγω του κύματος καύσωνα, με τη θερμοκρασία σε περιοχές της νότιας Αγγλίας να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η National Rail προειδοποίησε για «μεγάλες διαταραχές» στο σιδηροδρομικό δίκτυο για αρκετές ώρες.

«Κανένα τρένο δεν μπορεί να κινηθεί μέσω Lewes και Haywards Heath μέχρι νεωτέρας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό σας», ανέφερε σε σχετική ενημέρωση.