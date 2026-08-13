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Κώστας Πάσσαρης: Παραμένει στη φυλακή, απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισης στη Ρουμανία

Το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος - Εκτίει ισόβια κάθειρξη για διπλή δολοφονία στο Βουκουρέστι
Κώστας Πάσσαρης
Ο Κώστας Πάσσαρης κατά τη σύλληψή του στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου είχε εντοπιστεί ενώ καταζητούνταν (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Στη φυλακή παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ στη Ρουμανία απέρριψε οριστικά την Πέμπτη (13.08.2026) το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση. Ο Κώστας Πάσσαρης εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές της Κραϊόβα.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο Κώστας Πάσσαρης θα παραμείνει στη φυλακή, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό όριο κράτησης που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να αιτηθεί υπό όρους αποφυλάκιση.

Η νέα δικαστική κρίση ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αντίστοιχο αίτημά του.

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Κώστας Πάσσαρης βρίσκεται έγκλειστος για περισσότερα από 24 χρόνια. Για να έχει δικαίωμα να ζητήσει υπό όρους αποφυλάκιση, απαιτείται να έχει εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια, προϋπόθεση που έχει ήδη καλύψει.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια που απαιτούνται για την αποφυλάκισή του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πειθαρχημένη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησης, οι ουσιαστικές ενδείξεις σωφρονισμού, καθώς και η συνολική αξιολόγηση του ποινικού παρελθόντος του.

Ο Κώστας Πάσσαρης είχε κριθεί ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

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