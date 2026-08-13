Ιράν κατά Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Ψέματα» οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απάντησαν στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι λέει «ψέματα». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη» έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Οι αναληθείς ισχυρισμοί των ΗΠΑ σύμφωνα με τους οποίους τα πλοία διασχίζουν κανονικά τα Στενά του Ορμούζ (…) δεν είναι τίποτα άλλο από ψέματα και επινοήσεις», δήλωσε ο Ιμπραΐμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος Τύπου της κεντρικής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια, συνεχίζοντας την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ποιος επικρατεί στα Στενά.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και ότι τα πλοία δεν μπορούν να περάσουν με ασφάλεια χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να περνάει με ασφάλεια από εκεί χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων”», ανέφερε σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Τι υποστήριξε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει μία ημέρα νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη» έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι πρόκειται να τον «διατηρήσουν».

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Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στην Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτζ, Χοσεΐν Ταΐμπ, έδωσε επίσης τη δική του απάντηση στην Ουάσινγκτον.

«Σήμερα, βλέπετε πως τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με ασφάλεια», είπε.

Η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες ξεκίνησαν ξανά στις αρχές Ιουλίου, μετά την κατάρρευση του μνημονίου συνεννόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις έχουν σταματήσει από τα τέλη Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Η ιρανική πλευρά αναφέρει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν σχετικά με μια μελλοντική διαδρομή διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε παράλληλα τις ΗΠΑ για «εσφαλμένους υπολογισμούς», τους οποίους συνέδεσε με αστοχίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Ένα παράδειγμα: ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Τώρα, ένας λανθασμένος υπολογισμός ακόμα πιο σημαντικός στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε στο Χ.

Τι λέει το Ιράν για αμερικανικά και ισραηλινά πλοία

Ο Ιρανός βουλευτής Μπεχνάμ Σαεντί, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέπεται η διέλευση ισραηλινών πλοίων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων από τα Στενά.

«Τα πλοία που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, είτε εν καιρώ πολέμου είτε εν καιρώ ειρήνης», δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση, προσθέτοντας πως «στα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα απαγορεύεται επίσης η διέλευση».