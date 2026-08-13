Γαλλία: Έκλεψαν κάρτες Pokemon αξίας σχεδόν 80.000 ευρώ από εξειδικευμένο κατάστημα

Διάρρηξη με λεία συλλεκτικές κάρτες Pokemon αξίας σχεδόν 80.000 ευρώ σημειώθηκε στην κεντροανατολική Γαλλία, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε εξειδικευμένο κατάστημα και άρπαξαν εκατοντάδες κάρτες πριν τραπούν σε φυγή.

Η κλοπή των καρτών Pokemon έγινε στην πόλη Μπουργκουάν-Ζαλιέ, στη Γαλλία, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο του καταστήματος Smogtrade και αποχώρησαν με αυτοκίνητο όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

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Σύμφωνα με τη διευθύντρια του καταστήματος, η οποία μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν «πολλές εκατοντάδες» κάρτες, σχεδόν όλες από το ιαπωνικό franchise Pokemon.

Η συνολική ζημία υπολογίζεται σε περίπου 80.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο των διαρρηκτών οι συλλεκτικές κάρτες Pokemon

Οι κάρτες Pokemon έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα υψηλή συλλεκτική αξία τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες σπάνιες εκδόσεις να πωλούνται έναντι πολύ μεγάλων ποσών.

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Η αυξημένη εμπορική τους αξία τις έχει καταστήσει επανειλημμένα στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες χώρες.

Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokemon συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Ιανουάριο στην Βρετανία, όπου κάρτες αξίας περίπου 100.000 δολαρίων είχαν κλαπεί από εξειδικευμένο κατάστημα.

Τον περασμένο μήνα, μία σπάνια κάρτα Pikachu είχε πωληθεί σε δημοπρασία έναντι ποσού-ρεκόρ 16,5 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της αγοράς που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις συλλεκτικές κάρτες Pokemon.