Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γαλλία: Έκλεψαν κάρτες Pokemon αξίας σχεδόν 80.000 ευρώ από εξειδικευμένο κατάστημα

Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν ξημερώματα στο κατάστημα Smogtrade και άρπαξαν «πολλές εκατοντάδες» συλλεκτικές κάρτες
Pokemon
Φαν κρατά παιχνίδι Pokemon κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 30ή επέτειο του franchise στο Λονδίνο (Φωτογραφία αρχείου: Kin Cheung / AP Photo)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Διάρρηξη με λεία συλλεκτικές κάρτες Pokemon αξίας σχεδόν 80.000 ευρώ σημειώθηκε στην κεντροανατολική Γαλλία, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε εξειδικευμένο κατάστημα και άρπαξαν εκατοντάδες κάρτες πριν τραπούν σε φυγή.

Η κλοπή των καρτών Pokemon έγινε στην πόλη Μπουργκουάν-Ζαλιέ, στη Γαλλία, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο του καταστήματος Smogtrade και αποχώρησαν με αυτοκίνητο όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του καταστήματος, η οποία μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν «πολλές εκατοντάδες» κάρτες, σχεδόν όλες από το ιαπωνικό franchise Pokemon.

Η συνολική ζημία υπολογίζεται σε περίπου 80.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο των διαρρηκτών οι συλλεκτικές κάρτες Pokemon

Οι κάρτες Pokemon έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα υψηλή συλλεκτική αξία τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες σπάνιες εκδόσεις να πωλούνται έναντι πολύ μεγάλων ποσών.

Η αυξημένη εμπορική τους αξία τις έχει καταστήσει επανειλημμένα στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες χώρες.

Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokemon συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Ιανουάριο στην Βρετανία, όπου κάρτες αξίας περίπου 100.000 δολαρίων είχαν κλαπεί από εξειδικευμένο κατάστημα.

Τον περασμένο μήνα, μία σπάνια κάρτα Pikachu είχε πωληθεί σε δημοπρασία έναντι ποσού-ρεκόρ 16,5 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της αγοράς που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις συλλεκτικές κάρτες Pokemon.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
137
102
75
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ – Ιράν: «Ο ναυτικός αποκλεισμός θα διατηρηθεί για όσο χρειαστεί» – Νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Ο Πιτ Χέγκσεθ διαμηνύει ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον τον αποκλεισμό - Το USS George Washington αναμένεται να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, σύμφωνα με τη WSJ
Αεροπλανοφόρο USS George Washington, ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo