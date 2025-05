ΗΠΑ: 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο της Φιλαδέλφεια – Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης

Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26.05.2025) στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 9.

Το mass shooting (όρος για τα επεισόδια με πυροβολισμούς με παραπάνω από 4 θύματα) έγινε στο πάρκο Φέρμαουντ της Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια συνάντησης αυτοκινητιστών.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν από τα πυρά ενώ τα θύματα κρατούσαν τα τραύματά τους μέχρι να τους παραλάβουν τα ασθενοφόρα.

Από τους πυροβολισμούς 2 άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 9 ακόμα, αναφέρει το ABC News.



Τρεις από του τραυματίες είναι έφηβοι ηλικίας από 15 έως 17 χρόνων.

A mass shooting occurred in Fairmount Park in Philadelphia near Lemon Hill Drive, resulting in two deaths and at least nine injuries.

The shooting occurred around 10:30 p.m. during a car meetup. At least two of the victims were juveniles.

